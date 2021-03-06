فى دورى القسم الثالث بالمجموعة الحادية عشر فوز المعمورة ودلفى والدلنجات وكفر الدوار وبولين و إيتاى البارود





أسفرت مباريات الجولة السادسة عشر من المجموعة الحادية عشر بالقسم الثالث التى أقيمت اليوم عن فوز دلفى على مركز شباب القبارى بهدفين مقابل لا شئ سجلهما أحمد فتحى وأحمد جابر ليرتفع رصيد دلفى إلى 27 نقطة ويتجمد رصيد القبارى عند 14 نقطة.





وفاز غزل كفر الدوار بقيادة محمد عبد الوارث على مياه البحيرة بهدف دون رد سجله محمد سلامه ليرتفع رصيد كفر الدوار إلى 16 نقطة ويتجمد رصيد المياه عند 22 نقطة.





واستعاد كفر بولين الانتصارات وفاز على رشيد بثلاثة أهداف مقابل هدف .





وسجل أهداف بولين كلا من مصطفى إيهاب ، نصر الشاعر ، عبد الواحد ابراهيم بينما سجل محمد عبد العظيم هدف رشيد ليرتفع رصيد بولين إلى 12 نقطة ويتجمد رصيد رشيد عند 7 نقاط .





وفاز فريق الدلنجات بقيادة محمد سليمان على اسكندرية البترول بهدفين مقابل هدف وسجل سعد ناصف ومصطفى رجب هدفى الدلنجات بينما سجل سعيد مفرح هدف البترول الوحيد .





وبذلك يرتفع رصيد الدلنجات إلى 27 نقطة بينما يتجمد رصيد اسكندرية البترول عند 27 نقطة.





وفاز إيتاى البارود على الترام بهدف دون رد سجله بوجى ليرتفع رصيد إيتاى البارود إلى 25 نقطة ويتجمد رصيد الترام عند 20 نقطة.





وفازمركز شباب المعمورة على حوش عيسى بهدف دون رد سجله عبد الرحمن عصام ليرتفع رصيد المعمورة إلى ٣٣ نقطة ويصعد للمركز الثانى ويتجمد رصيد حوش عيسى عند 17 نقطة .





وحسم التعادل السلبى مبارتى العبور مع نهضة العامرية وبدر مع المجد ليرتفع رصيد العبور إلى 17 نقطة والعامرية إلى 25 نقطة وبدر إلى 21 نقطة والمجد إلى 38 نقطة.





وبذلك يصبح ترتيب المجموعة كالآتى :

1- المجد 38 نقطة

2 - م ش المعمورة 33نقطة

3 - الدلنجات 27 نقطة

4 - اسكندرية البترول 27 نقطة

5- دلفى 27 نقطة

6 - إيتاى البارود 25 نقطة

7 - نهضة العامرية 25 نقطة

8 - مياه البحيرة 22نقطة

9 - بدر 21 نقطة

10 - الترام 20 نقطة

11 - م ش العبور 17 نقطة

12 - م ش حوش عيسى 17 نقطة

13 - غزل كفر الدوار 16 نقطة

14 - م ش القبارى 14 نقطة

15 - م ش كفر بولين 12 نقطة