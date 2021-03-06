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"الديهي" عن اتهام إثيوبيا لمصر والسودان بدعم أعمال عدائية: "شماعة جديدة"

السبت 06/مارس/2021 - 09:19 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك لجنة إثيوبية شكلها البرلمان قدمت تقريرا بشأن مهمتها حول التحقيق بأعمال العنف بمنطقة متكل والتي أسفرت عن مقتل المئات، اتهمت مصر والسودان بدعم أعمال العنف، معقبًا: "نقول طور يقولوا احلبوه".
 
وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أن إثيوبيا تحاول البحث عن شماعة جديدة أنها مغلوبة على امرها، موضحًا أن إثيوبيا التي دخلت في معركة وصراعات تاريخية في إقليم التيجراي وفي بني شنقول، تحاول تصدير مشاكلها الداخلية للخارج، منوهًا بأن إريتريا وقواتها دخلت مع إثيوبيا في معركتها ضد التيجراي، منوهًا بأن إثيوبيا حضرت العفريت ولم تستطيع أن تصرفه من التيجراي، وهو القوات الإريترية.

وأكد "الديهي"، أن ما حدث لأهل التيجراي جريمة سيذكرها التاريخ، حيث تم إبادة جماعية لشعب التيجراي بمساعدة ومساندة إرترية، مستنكرًا أن يكون من حصل على جائزة نوبل للسلام يده ملطخة بدماء شعبه في التيجراي وقام بإبادة جماعية لأهالي إقليم التيجراي، وما قامت به القوات الإريترية في التيجراي يندى له الجبين.
 
ونوه، بأنه للمرة الرابعة يفشل مجلس الأمن في إصدار بيان ضد إثيوبيا بشأن العنف في إقليم التيجراي الإثيوبي، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة تقدمت بطلب لإصدار بيان لإدانة إثيوبيا، لكن الصين وروسيا يقف حجرة عثرة أمام ذلك، ليس دفاعًا عن حقوق الإنسان، وإنما دفاع عن الاستثمارات الصينية والروسية في إثيوبيا.

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