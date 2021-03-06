نشأت الديهي عن زيارة "السيسي" للخرطوم: "صرخة مصرية سودانية"



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أن مصر والسودان أكدوا رفض أي إجراءات تهدف لفرض الأمر الواقع والاستئثار بموارد نهر النيل.



وتابع، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للسودان، ولقاءه بالحكام السودانيين يمثل صرخة مصرية سودانية أننا نواجه معا التحديات، وهي رسالة وصلت لما كان مخطط أن تصل إليه، أولًا لأبناء الشعبين المصري والسوداني أننا نواجه التحديات معا، وللخارج أن الدولتين مصير وشعب واحد، ورسالة للمسئولين بالدولتين للتكامل معا لتحقيق مصالح الدولتين.



قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مصر والسودان يستخدموا لغة واحدة فيما يتعلق بسد النهضة، والعبارات المستخدمة من قبل مسئولي الدولتين تمثل رافد جديد لمواجهة أي اعتداء على حق مصر والسودان في مياه النيل، مشددًا على أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للخرطوم تضع الأمور في نصابها، ووضعت نقاط واضحة على الحروف.