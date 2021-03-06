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"الديهي": ما حدث اليوم بالسودان تدشين تحالف استراتيجي بين القاهرة والخرطوم

السبت 06/مارس/2021 - 09:21 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن العلاقات المصرية السودانية ليست وليدة صدفة أو ظروف، وإنما هي علاقات وليدة ثابت تاريخي وهو الجغرافيا؛ حيث أن هناك شريان واحد يجمع البلدين، وهما شعب واحد بحكومتين بأفكار واحدة متطابقة.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أن مصر والسودان في مرحلة مغايرة تمامًا من حيث التعاون الوثيق والتنسيق التام في مجمل القضايا، مشيرًا إلى أن الشعب المصري الذي رفض حكم الإخوان وقام بغضبة شعبيه أدت بهم لمزبلة التاريخ، وهو نفسه ما حدث في السودان بغضبة ضد حكم الإخوان.

وتابع، أن مصر والسودان يواجها معا تحديات جمة في منطقة إقليمية يسودها التوتر الدائم وهي منطقة القرن الإفريقي، والتكامل والتقارب والتطابق والتنسيق المصري السوداني وصل لقمة ما يسمى بالعلاقات الوطيدة الوثيقة.

وأكد، أن مصر والسودان دولتي المصب لحوض نهر النيل، وتنسيق المواقف ضروري للتعامل بحكمة ووعي، وزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي ناجحة، ولها أكثر من دلالة من حيث توقيتها في سير مجمل التفاعلات السياسية في المنطقة، معتبرًا أن اليوم شهد تدشين تحالف استراتيجي بين القاهرة والخرطوم مبني على قاعدة جماهيرية بمزاج ورؤية واحدة وثقافة متقاربة، وتم ترميم العلاقات المصرية السودانية على أفضل ما يكون.

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