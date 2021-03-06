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نمو انتاج الحاويات 1.6 % في الصين

السبت 06/مارس/2021 - 09:20 م
بوابة الفجر
وكالات
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 أظهرت نتائج بيانات أصدرتها جمعية صناعية نمواً معتدلاً في حجم إنتاجية الحاويات في موانئ صينية رئيسية في أواخر شهر فبراير الماضي.

وأشارت البيانات الصادرة عن جمعية الموانئ الصينية، ارتفاع إنتاجية الحاويات في الموانئ الثمانية الرئيسية في الصين خلال الفترة من 21 إلى 28 فبراير الماضي، بنسبة 1.6 بالمئة على أساس سنوي.

وتخطى معدل النمو المذكور في مينائي شنتشن وقوانغتشو 20 بالمئة، بينما تجاوز في ميناء تشينغداو 15 بالمئة.

وجاء ازدهار النمو في إنتاجية حاويات التجارة الخارجية وسط التوسع السريع الذي شهدته الصادرات الصينية، حيث سجلت البلاد نمو صادراتها بنسبة 4 بالمئة في العام الماضي، بفضل تحررها من التحديات الاقتصادية والتجارية العالمية.

 

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