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خبيرة تغذية: 90% من أسباب السمنة تتمثل في زيادة الشهية (فيديو)

السبت 06/مارس/2021 - 09:27 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن 90% من أسباب السمنة لدى الشباب تتمثل في زيادة الشهية، مشيرة إلى أن بعض الأطفال يعانون من السمنة بسبب حرص الأم والأب على تناول أبنائهم الطعام باستمرار، خلاف الاعتماد على الوجبات السريعة.

وتابعت "سهيل"، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن فكرة إجبار الطفل على نظام غذائي صحي أمر لن يحدث، معقبة: "الطفل وهو صغير بيكون عايز ياكل الأكل اللي هو عايزه لما يجوع".

وأشارت إلى أن مريض السمنة قد يعاني من التنمر، خلاف أنه لا يستطيع أن يرتدي ما يريده من الملابس التي تناسبه، معقبة: "مش عارف يعيش سنه زي ذويه".

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