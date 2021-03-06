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بائع الفاكهة عن لقائه بالسيسي: "ده حلم.. والرئيس راجل جميل وربنا يحميه ويحفظه للبلد"

السبت 06/مارس/2021 - 09:28 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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كشف محمد حسن، بائع الفاكهة الذي التقى به الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال جولاته الميدانية، تفاصيل الحوار الذي دار بينه وبين الرئيس السيسي.

وقال "حسن" في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت: " فوجئت بأن الرئيس السيسي قدامي ودي حاجة عمري ما تخيلتها".

وأضاف "كان حلم، وقالي هاتلي أربعة كيلو موز، ده راجل جميل ربنا يحميه ويحفظه للبلد، وأنا بقالي 30 سنة بشتغل في هذا المكان وشوفت كبار الوزراء والنائب العام وشخصيات كبيرة".

وتابع "حزني على وفاة والدتي من خمس سنين سببلي مشكلة في فقرات الأعصاب وعملي ضغط على النخاع الشوكي، وأنا لسة عامل أشعة الرنين والقطنية وفيه أشعة تانية هعملها كمان نص ساعة وربنا يقدم اللي ما فيه الخير".

وفي ذات السياق أعرب عواد وهبة، بائع الفاكهة الذي التقى بالرئيس السيسي، عن سعادته بلقاء الرئيس، قائلا: "مش مصدق ومنمتش من إمبارح".

وأشار "وهبة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى أنه سعيد للغاية للقاء الرئيس السيسي، لافتا إلى أنه فور رؤية الرئيس توجه إليه، والرئيس قال لمن حوله "قالهم سبوه.. تعالى الله إنت عايزه، وكل كلمة يقول أؤمرني".

وأضاف، "أقسم بالله مشفتش رئيس جمهورية بالطريقة دي.. قابلني أحسن مقابلة"، لافتا إلى أنه طلب من الرئيس السيسي تروسيكل وشقة إيجار، وكان رده "اللي إنت عايزه"، متابعا: "الله يعين الريس على اللي هو فيه".

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