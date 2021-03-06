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خبيرة تغذية: السمنة أحد أسباب النوم المتقطع (فيديو)

السبت 06/مارس/2021 - 09:29 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن الشخير لدى مريض السمنة أمر طبيعي، بسبب تراكم الخلايا الدهنية على الصدر، مما يؤدي إلى النوم المتقطع والشخير، معقبة: "لما بينخفض وزنه، بيقدر يتنفس بطريقة مضبوطة".

وتابعت "سهيل"، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن قفل الشهية وتنظيم مواعيد الطعام أمر مهم جدًا لخفض وزن مريض السمنة، مشيرة إلى أن حدوث ثبات الوزن أمر طبيعي جدًا مع خفض الوزن، ولكن مع استمرار النظام الغذائي يستجيب الجسم، وينخفض الوزن مجددًا.

ولفتت إلى أن هناك إمكانية لزيادة معدل الحرق من خلال تناول مادة فعالة بالمتبعة مع الطبيب المختص، مشددة على ضرورة أن يعي مريض السمنة ضرر المياه الغازية، والسكريات.

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