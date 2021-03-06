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بعد هزيمة الترجي.. لجنة الزمالك تدرس الاستقالة

السبت 06/مارس/2021 - 09:29 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تدرس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار عماد عبدالعزيز، الاستقالة والاعتذار للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن عدم الاستمرار في منصبهم بعد التعثر الأخير لفريق الكرة الأول وهزيمته الثقيلة أمام الترجي بثلاثة أهداف لهدف.


وقال مصدر مقرب من إدارة الزمالك إن المستشار عماد عبدالعزيز رئيس اللجنة يفكر في الاستقالة بسبب عدم توافر الدعم اللازم الذي اشترط توفيره من وزير الرياضة للحفاظ على الاستقرار الفني والإداري للفريق وللنادي ككل.


وأضاف المصدر أن هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة الثلاثية والمتواجد حاليا في تونس تحدث إلى أحد المرافقين له في تونس عن استمرار اللجنة لكنها ستطلب ضمانات من الوزير من أجل الوفاء بالالتزامات المالية تجاه اللاعبين والجهاز الفني لانتشالهم من هذه الأزمة المالية الطاحنة.

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الكلمات المفتاحية

اللجنة الثلاثية الزمالك إدارة نادي الزمالك

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