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آخر تطورات إصابة هازارد

السبت 06/مارس/2021 - 09:32 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية آخر تطورات عملية تعافي البلجيكي إيدين هازارد نجم ريال مدريد الإسباني من الإصابة التي يعاني منها منذ فبراير الماضي.

وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن عملية تعافي هازارد تسير على مايرام ولكن النجم البلجيكي شعر ببعض الآلام في الأيام الأخيرة.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للملكي لن يستعجل في عودة هازارد وسينتظر حتى يتعافى النجم البلجيكي بنسبة 100%.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه من المتوقع غياب هازارد عن ديربي مدريد أمام أتلتيكو مدريد غدا بالإضافة إلى غيابه عن مواجهة إلتشي يوم 13 مارس الحالي بينما يأمل النجم البلجيكي أن يتعافى قبل مواجهة أتالانتا يوم 16 مارس الحالي.

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