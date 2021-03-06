نشرة أخبار الدقهلية السبت 6 -3-2021 خروج 200 متعافى من مستشفيات عزل كورونا و احالة 47 موزف للتحقيق



مصرع معاق ذهنيا بالدقهلية



لقى معاق ذهنيا مصرعه بعد أن سقط من سلم المنزل بالطـابق الثانى إنزلقت قدماه وسقط أرضا بقرية درين التابعة لمركز نبروه فى محافظة الدقهلية.



تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية اخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية بورود بلاغ لمركز شرطة نبروه من مستشفى نبروه المركزى بوصول المدعو محمد ذكاء موسى 23 سنة عامل، ومقيم قرية " درين " دائرة مركز نبروه، مصابا بكسر بالفقرات القطنية ادعاء سقوط من علو وتم تحويله إلى مستشفى المنصورة الدولى وتوفى عقب وصوله.



بانتقال الضباط وبالفحص وسوال والده ذكاء موسى 60 سنة عامل، ومقيم بذات القرية، قرر بأن نجله معاق ذهنيا، ويعانى من الرعاش وأثناء نزوله من على سلم المنزل بالطـابق الثانى إنزلقت قدماه وسقط أرضا مما أدى إلى حدوث إصابته وتم نقله إلى المستشفى وتوفى اليوم، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك.



امن الدقهلية يكثف جهوده لكشف غموض طعن مهندس علي يد 3 مجهولين



أصيب مهندس بطعنات متفرقة بالجسم إثر قيام 3 مجهولين بطعنة بمدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية لسرقته بالإكراه.





حيث تلقي اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث بالمديرية بورود بلاغ إلى مأمور مركز السنبلاوين بوصول المهندس بلال. ع. م.، 25 سنة هندسة اتصالات، مصابا بعدة طعنات في أماكن مختلفة من الجسم. وتم عمل أكثر من ٢٧ غرزة.



وعلي الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى المستشفى، وبسؤال المصاب، أقر أنه أثناء سيره في الشارع لشراء عشاء لشقيقه وأثناء عودته تعرض له 3 أشخاص مجهولين وطلبوا منه الموبايل وحافظة النقود، ورفض تسليمهم فاعتدوا عليه بأسلحة بيضاء وفروا هاربين.





خروج 200 متعافي تحسن وشفاء تام من فيروس كورونا بمستشفيات العزل والفرز خلال الاسبوع الماضي

اعلن الدكتور سعد عبد اللطيف مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن خروج 200 متعافي تحسن وشفاء تام من فيروس كورونا بمستشفيات العزل والفرز خلال الاسبوع الماضي بعد تحول نتائجهم من ايجابى إلى سلبي ويتم متابعتهم عن طريق فرق الطب الوقائي.



واشار مكي الى ان محافظة الدقهلية من المحافظات الاقل اصابة بفيروس كورونا حيث تعد الدقهلية في المنطقة الآمنة وهو ما يدعو الى التفاؤل نسبة لعدد سكان المحافظةولعدد المصابين على مستوى الجمهورية.



وأشاد وكيل الصحة بجهود الفرق الطبيه التى تبذل الغالى والنفيس سواء بالمستشفيات او فرق الطب الوقائى وكذلك جهود القيادات ورجال المجتمع المدني والإعلام وكل المخلصين فى هذا البلد سائلا المولى عزوجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه ويرفع عنا البلاء والوباء



حملة مكبرة تحيل ٤٧ موظف وطبيب للتحقيق في بنى عبيد بالدقهلية



ترأس اليوم السبت حاتم قابيل رئيس مركز بني عبيد، في محافظة الدقهلية لجنة للمرور والمتابعة الميدانية، حملة لمتابعة الإنضباط والإلتزام الوظيفى فى مختلف المصالح والمنشآت الحكومية للإرتقاء بمستوى كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين فى شتى المجالات الخدمية.



شارك في الحملة حسين البغدادي مسئول التفتيش والمتابعة بمحافظة الدقهلية، وشعبان الورداني مدير التفتيش والمتابعة برئاسة المركز، للتفتيش على المصالح والمنشآت الخدمية ببنى عبيد، وميت فارس، وميت سويد، وديرب الخضر، وغازى مصبح، واليوسفيه، وأبو المعاطى الباز، والديسه، لمتابعة حسن سير العمل ومدى وإنتظامة والوقوف على كيفية تقديم الخدمات للمواطنين المترددين على هذة المصالح والمنشآت الحكومية طالبى الخدمة فى شتى المجالات المختلفة على الوجه الأمثل.



في قطاع الشباب والرياضة، إدارة الشباب والرياضة ببنى عبيد مغلقه، مركز شباب قرية ميت سويد مغلق، مركز شباب قرية أبو المعاطى الباز مغلق، مركز شباب اليوسيفيه إحالة موظف للتحقيق.





وفي قطاع التموين مكتب تموين بنى عبيد مغلق ولا يوجد أى موظف أو نوباتجيه لتقديم، الخدمات للمواطنين وإستقبال الشكاوى.



وفي قطاع الطب البيطرى عدم تواجد وغياب ١٤ طبيب وموظف بالاداره البيطريه، وفي قطاع الصحه، تم المرور والتفتيش على كلا من، الوحده الصحيه بقرية ميت سويد والوحده الصحيه بقرية ديرب الخضر، والوحدة الصحيه بقرية الديسه، والوحدة الصحيه بقرية غازى مصبح، وأسفر التفتيش عن إحالة ٢٨ طبيب وصيدلى، وموظف لترك العمل وعدم التواجد والغياب.



شهدت محافظة الدقهلية، اليوم السبت العديد من الأحداث في مختلف مدن المحافظة، وتقدم بوابة الفجر في السطور التالية أهم الأحداث التي شهدتها المحافظة: