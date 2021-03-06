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عاجل - فيتا كلوب يضرب شباك الأهلي بهدف مفاجيء (فيديو)
السبت 06/مارس/2021 - 09:44 م
علي نبوي
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نجح فريق فيتا كلوب في إحراز الهدف الأول في شباك النادي الأهلي في المباراة المقامة على ستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
وفي الدقيقة 41 رواغ مكابي أيمن أشرف بطريقة رائعة وسدد الكرة قوية أبعدها محمد الشناوي لتعود إليه مرة أخرى ويضع الكرة داخل الشباك محرزا الهدف الأول لفيتا كلوب في اللقاء والتقدم.
وعلى الرغم من سيطرة الأهلي على مجريات الشوط الأول لكن مكابي باغت الاهلي بالهدف الأول.
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