عاجل.. إصابة الفنانة غادة عادل بفيروس كورونا









أصيبت الفنانة غادة عادل بفيروس كورونا المستجد، وهذا ما أكده المخرج مجدي الهواري.







وقال الهواري في تصريحات صحفية أن الحالة الصحية للفنانة غادة عادل مستقرة إلى حد ما، وأنها عبرت الموجة الأولى من الفيروس، وأنها عازلة نفسها في المنزل وتتلقى العلاج اللازم.





يذكر أن غادة عادل انتهت من تصوير فيلم "قمر ١٤"، ويجمع الفيلم عدد كبير من النجوم أبرزهم خالد النبوي، شيرين رضا، غادة عادل، أمينة خليل، بيومي فؤاد، محمد جمعة، أسماء أبو اليزيد، خالد أنور، مي الغيطي، تأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجوري، وإنتاج أحمد السبكي.

