Advertisements

عاجل.. إصابة الفنانة غادة عادل بفيروس كورونا

السبت 06/مارس/2021 - 09:53 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements




أصيبت الفنانة غادة عادل بفيروس كورونا المستجد، وهذا ما أكده المخرج مجدي الهواري.



وقال الهواري في تصريحات صحفية أن الحالة الصحية للفنانة غادة عادل مستقرة إلى حد ما، وأنها عبرت الموجة الأولى من الفيروس، وأنها عازلة نفسها في المنزل وتتلقى العلاج اللازم.


يذكر أن غادة عادل انتهت من تصوير فيلم "قمر ١٤"، ويجمع الفيلم عدد كبير من النجوم أبرزهم خالد النبوي، شيرين رضا، غادة عادل، أمينة خليل، بيومي فؤاد، محمد جمعة، أسماء أبو اليزيد، خالد أنور، مي الغيطي، تأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجوري، وإنتاج أحمد السبكي.

أخبار تهمك

بعد هزيمة الترجي.. لجنة الزمالك تدرس الاستقالة

منذ ساعة

عاجل.. باتشيكو يُعلن تشكيل الزمالك ضد الترجي التونسي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي ضد فيتا كلوب

منذ ساعتين و 40 دقيقة

ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا بعد الخسارة ضد الترجي

منذ ساعتين

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا ضد كهربا

منذ يوم

الرئيس السيسي يُصدًّق علي 3 مشروعات قوانين اليوم

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - طرد نجم الزمالك أمام الترجي (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

خاص.. أول رد فعل من كهربا بعد تجميده في الأهلي

منذ يومين

آخر تطورات إصابة هازارد

منذ أقل من ساعة

بيان ناري من إدارة الزمالك بعد هزيمة الترجي

منذ 38 دقيقة

عاجل - أول قرار من الزمالك ضد باتشيكو عقب الخسارة الفادحة ضد الترجي

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل - الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا ضد لاعبي الفريق بعد السقوط أمام الترجي

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل.. إصابة الفنانة غادة عادل بفيروس كورونا

منذ 36 دقيقة

عاجل.. تصرف مفاجيء من الأهلي لفك شفرة شباك فيتا كلوب

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك والترجي التونسي

منذ حوالي 5 ساعات

انفراد - مصدر مُقرب من محمد صلاح يكشف عن وجهته المُقبلة

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:01 م

عاجل - أول قرار من الزمالك ضد باتشيكو عقب الخسارة الفادحة ضد الترجي

عاجل - الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا ضد لاعبي الفريق بعد السقوط أمام الترجي

08:03 م

عاجل.. تصرف مفاجيء من الأهلي لفك شفرة شباك فيتا كلوب

10:04 م

عاجل.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي ضد فيتا كلوب

07:49 م

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا ضد كهربا

11:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات