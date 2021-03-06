الأهلي يهدر كل الفرص ويتأخر بهدف أمام فيتا كلوب في الشوط الأول

تأخر الأهلي بهدف نظيف أمام ضيفه فيتا كلوب في الشوط الأول، وذلك في المباراة المقامة على ستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.





بداية المباراة كانت سريعة من جانب كلا الفريقين ووضحت رغبة كلاهما في التقدم مبكرًا وإحراز الهدف الأول لكن المحاولات لم تشكل الخطورة الكبيرة.





وفي الدقيقة 6 من عمر الشوط الأول اشتكى محمود وحيد من الإصابة في العضلة الخلفية ليغادر ملعب المباراة ليحل زميله ياسر إبراهيم بديلا له.





وانطلق أيمن أشرف في الدقيقة 12 من الناحية اليسرى ومرر كرة عرضية رائعة ليقابلها محمد مجدي أفشة بضربة رأسية رائعة لكن حارس فيتا كلوب نجح في التصدي لها ويحولها إلى ركلة ركنية.





واستمر ضغط الأهلي على دفعات فيتا كلوب ليمرر جونيور أجاي تمريرة متقنة لمحمد مجدي أفشة الذي سدد الكرة وتمر بجوار القائم الأيسر لحارس الضيوف بسنتيمترات قليلة وتضيع فرصة خطيرة أخرى للفريق الأحمر للتسجيل.





ومرر محمد هاني كرة عرضية من الناحية اليمنى في الدقيقة 18 لكن دفاع فيتا كلوب تدخل في الوقت المناسب وأبعد الكرة عن منطقة الجزاء قبل وصولها إلى والتر بواليا.





وانطلق مساسي من الناحية اليمنى وشن هجمة عنترية لكن تمريرته العرضية أمسكها محمد الشناوي دون أن تشكل خطورة على مرمى الأهلي ثم تسديدة أخرى من موكو كياني مرت بسلام على مرمى الفريق الأحمر.









وفي الدقيقة 26 انطلق أيمن أشرف مجددا من الناحية اليسرى ومرر كرة عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء ليقابلها والتر بواليا بضربة رأسية علت عارضت أوموسولا حارس مرمى فيتا كلوب لتضيع ثالث المحاولات المؤكدة للفريق الأحمر من أجل تسجيل الهدف الأول.





ومع حلول الدقيقة 32 مرر محمد هاني كرة عرضية من الناحية اليمنى ارتقى لها والتر بواليا أعلى من الجميع لكن رأسيته وصلت سهلة في يد أوموسولا حارس فريق فيتا كلوب.





وواصل لاعبو الأهلي ضغطهم المكثف على دفاعات فيتا كلوب حيث مرر أيمن أشرف في الدقيقة 32 كرة عرضية قابلها جونيور أجاي برأسه ليمررها برأسه إلى عمرو السولية الذي سدد الكرة لكن مدافع فيتا كلوب أبعد الكرة من على خط المرمى.





ومرر عمرو السولية في الدقيقة 33 تمريرة عرضية لوالتر بواليا ليقابلها بقدمه لكنها ارتطمت بالقائم الأيمن لحارس مرمى فيتا كلوب ثم عادت مرة أخرى للمهاجم الكونغولي الذي سددها ضعيفة في يد الحارس.





ومرر جونيور أجاي تمريرة بينية رائعة لحسين الشحات في الدقيقة 35 وضعته منفردًا بأوموسولا حارس مرمى فيتا كلوب الذي تصدى لتصويبة جناح الأهلي وحرم الفريق الأحمر من أول أهدافه في المباراة في الفرصة السابعة المؤكدة للأهلي.





وفي الدقيقة 41 رواغ مكابي أيمن أشرف بطريقة رائعة وسدد الكرة قوية أبعدها محمد الشناوي لتعود إليه مرة أخرى ويضع الكرة داخل الشباك محرزا الهدف الأول لفيتا كلوب في اللقاء والتقدم.





ومرت الدقائق المتبقية من عمر الشوط الأول لينتهي بتقدم فيتا كلوب بهدف دون رد.



