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محلل سياسي: زيارة الرئيس السيسي للسودان بمثابة جدار ثقة بين البلدين

السبت 06/مارس/2021 - 09:50 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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أكد عمار عوض، الكاتب والمحلل السياسي السوداني، على أهمية زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السودان في هذا التوقيت بعد سقوط نظام البشير، حيث كان هناك الكثير من الشوائب في العلاقة بين السودان ومصر.

وقال "عوض" في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سيي" اليوم السبت إن هذه الزيارة أعطت جدار من الثقة بين مصر والسودان وسبقها زيارات متبادلة بين الجانبين.

وأشار إلى أنه تم توقيع اتفاقيات تعاون عسكري مشترك بين السودان ومصر بدأت بنسور النيل وتبعها العديد من التدريبات العسكرية المشتركة والتعاون العسكري بين البلدين.

وفيما يتعلق بأزمة سد النهضة أشار إلى أن مصر والسودان اتفقا على أن يكون هناك وساطة رباعية تشمل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي خاصة الاتحاد الأوروبي الذي لديه تحفظات كبيرة مما يحدث داخل إثيوبيا وبخاصة مما يحدث مع السودان.

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