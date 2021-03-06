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بيان ناري من إدارة الزمالك بعد هزيمة الترجي

السبت 06/مارس/2021 - 09:51 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
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أكدت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أنها في حالة انعقاد دائم  لدراسة أحوال الفريق الأول لكرة القدم عقب الخسارة من الترجي في الجولة الثالثة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، وذلك بالتنسيق مع اللواء عماد عبد العزيز حلمي رئيس اللجنة المتواجد حاليا في تونس على رأس البعثة.
وتدرس اللجنة الموقف من كل جوانبه، ومناقشة العديد من  الخيارات بهدف تصحيح أوضاع الفريق خلال المرحلة المقبلة.

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دوري أبطال أفريقيا الزمالك الترجي إدارة نادي الزمالك

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