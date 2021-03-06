الأهلي يعترض بشدة على حكم مباراته ضد فيتا كلوب

اعترض سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي على رضوان جيد حكم مباراة الفريق الأحمر أمام فيتا كلوب الكونغولي.





وعقب إطلاق حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول توجه عبد الحفيظ مسرعا إلى حكم اللقاء مبديا اعتراضه عليه بسبب احتسابه دقيقة واحدة وقت محتسب من الضائع على الرغم من ضياع أكثر من ذلك.





ويتأخر الأهلي أمام فيتا كلوب في الشوط الأول بهدف نظيف سجله ماكابي ليليبو في الدقيقة 41 من تسديدة على مرمى محمد الشناوي.



