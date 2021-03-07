«نقيب المحامين في أسبوع».. وجه رسائل مهمة للجمعية العمومية .. وترأس جلسة حلف اليمين القانونية

أجرى نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، عدة أنشطة خلال الأسبوع الماضي، وتستعرض "الفجر" كافة الأنشطة التي قام بها النقيب العام للمحامين وهي كالأتي:





* أولًا: توجيه رسائل للجمعية العمومية عبر بث مباشر.. ويعلن: تخطي أرصدة النقابة لمليار جنيه

وجه رجائي عطية نقيب المحامين عبر بث مباشر من مكتبه بالنقابة العامة؛ عدة رسائل مهمة للجمعية العمومية، للرد على الكثير من الموضوعات، وما يتعلق بقرار المعاش الأخير، وأرصدة النقابة العامة لدى البنوك، وقرار القيد في جداول محكمة النقض، والتصدي لعملية تزوير بعض المستندات.





* ثانيًا: توجيه رسائل لمحامي قطور وللجمعية العمومية حول المعاشات

وجه نقيب المحامين، رسائل مهمة للجمعية العمومية عبر بث مباشر من مكتبه بالنقابة العامة، خاطب خلاله محامي قطور، إضافة لتناوله عدة موضوعات منها تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، والقرارات الصادرة بشأن المعاشات، وإجراءات تقديم المستندات الخاصة بالقيد أمام محكمة النقض، والمقترح المقدم من أحد النواب بإلغاء النسبة المقررة للنقابة وفقا لقانون المحاماة نظير تصديقها على توقيع المحامي على العقود.





* ثالثًا: ترأس جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد

عقدت نقابة المحامين، الثلاثاء، أولى جلسات حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد لشهر مارس الجاري، برئاسة نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، وحضور الأمين العام الأستاذ حسين الجمال، وعضوي المجلس الأستاذين عبد الحفيظ الروبي ومحمد نجيب.





وعقدت الجلسة لنقابات شمال القاهرة – جنوب القاهرة – القاهرة الجديدة، وذلك بقاعة اتحاد عمال مصر، على أن تعقد باقي الجلسات أيام 6 و7 و9 و13 و15 مارس الجاري.





* رابعًا: قرار بختم جميع الاستمارات الخاصة بالإعادة من الزوال أو القيد الجديد بخاتم النقابة العامة

أصدر نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، الأحد، قرارا بختم جميع الاستمارات المتضمنة توقيعات أعضاء لمجلس النقابة سواء للإعادة من الزوال، أو القيد الجديد، بخاتم النقابة العامة، وتطبيق القواعد الإدارية للدورة المستندية الرسمية، من خلال القنوات الرسمية في تسليمها،





* خامسًا: قرار بشأن الاشتراكات المحصلة من طالبي القيد عام 2020

أصدر نقيب المحامين، تضمن أن ما تم تحصيله من اشتراكات من طالبي القيد عام 2020، يعد اشتراكًا عن عام 2020 إذا ما حلف اليمين وبدأ في ممارسة المهنة، فإذا أخرت النقابة تحليفه اليمين إلى عام 2021، فإن ما دفعه عند تقديم الطلب اشتراك بالبداهة عن عام 2021 الذي يبدأ فيه ممارسة المهنة بعد حلف اليمين عام 2021.





* سادسًا: بيان بشأن ما تداولته وسائل الإعلام وإقحام نسبة التصديق على العقود

أصدر نقيب المحامين، بيانًا بشأن ما جرى تداوله ببعض وسائل الإعلام بمناسبة الجدل المجتمعي الذي أثاره تعديل المادة 35 مكرر من الشهر العقاري، وما تطرق إليه البعض من محاولة إقحام أحد أهم موارد صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية بنقابة المحامين والمستقرة منذ عشرات السنوات، والتي تكفل للنقابة الوفاء بالتزامات النقابة بالمعاشات والعلاج لأعضاء نقابة المحامين وأسرهم وأراملهم وأبنائهم اليتامى، وهو رسم التصديق على العقود.





* سابعًا: رجاء إلى الجمعية العمومية

رجا نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، ألاّ يضيق صدر أحد بشأن قراره بالتزام الدورة المستندية المقررة في علوم الإدارة، وكافة الهيئات الإدارية، من أن المحرر حين يوقع من مسئول، لا ينتقل إلى مسئول آخر خلال هذه الدورة المستندية، إلاَّ من خلال القناة الرسمية لنقل المستندات.





وتابع: “من ثم يمتنع تسليم المحرر بعد توقيع المسئول ـ إلى صاحب الشأن، فهذا قد يكون له أضرار لا تخفى على بصير، فضلًا عن عدم التزام القناة الإدارية للنقابة ـ بفتح الباب للجانحين المأجورين الذين يزورون ويقلدون توقيعات الرسميين، ويصلون إلى أغراضهم مادام سيقبل تسليم المحررات من صاحب الشأن”.





وأكد أنه قرر ذلك لحماية السادة المحامين وحقوقهم، وغلقًا لباب مؤسف من الأبواب التي يتسلل منها المنحرفون مخادعين ومغررين بأصحاب الحقوق.





وأهاب سيادته بكافة الأساتذة أعضاء مجلس النقابة، والزملاء المحامين أو ذوى الشأن بعامة، أن يتقبلوا برضا هذا القرار ويلتزموا به لضبط الأمور.





يذكر أن نقيب المحامين، قد أصدر الأحد الماضي، قرارًا بختم جميع الاستمارات المتضمنة توقيعات أعضاء لمجلس النقابة سواء للإعادة من الزوال، أو القيد الجديد، بخاتم النقابة العامة، وتطبيق القواعد الإدارية للدورة المستندية الرسمية، من خلال القنوات الرسمية في تسليمها.





* ثامنًا: قرار بتفويض «الكسار» في متابعة ملفات المعاشات المتأخرة

أصدر نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، الأحد، قرارًا بتفويض الأستاذ محمد الكسار، عضو مجلس النقابة العامة، بمتابعة ملفات المعاشات المتأخرة.





* تاسعًا: توضيح بأن تفويض «سخي» بملف المعاشات قائم ولم يمس

أصدر نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، بيانًا أوضح فيه أن تفويض الأستاذ مجدي سخي وكيل أول النقابة بملف المعاشات الصادر بتاريخ 30112020 قائم ولم يمس.





* عاشرًا: لقاء مجالس النقابات الفرعية