Advertisements

نجم ريال مدريد غاضب بسبب تجاهله من قبل بلاده

السبت 06/مارس/2021 - 09:57 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
عبر الدولي البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، عن حزنه لغياب التقدير الذي يشعر به في بلاده، حيث أكد أنه لا يتم تقدير ما يقدمه مع فريقه الملكي، من مستوى في الوقت الحالي.

وقال كورتوا، في حوار نشرته جريدة (HLN) البلجيكية، اليوم السبت "قضيت 3 أعوام رائعة مع أتلتيكو مدريد، وتلقيت إشادة من الجميع في بلجيكا.. حصلت على لاعب العام في بلادي آنذاك، وفكرت في أن كل شيء يسير بشكل جيد".

واستدرك "لكني أشعر الآن، بأن كل ما أقدمه بات أمرا طبيعيا.. يبدو أن مواصلة اللاعب في أفضل المستويات، مع النادي الأكبر في العالم، لا يستحق العناء".

وأضاف صاحب الـ28 عاما "بإمكاني فهم فوز روميلو (لوكاكو) بأفضل لاعب خارج بلجيكا، لقد استحقها، وأخبرته بهذا.. لكن ألا يتم ترشيحي حتى لجائزة رياضي العام، ووضع أسماء أخرى، فالأمر يبدو سخيفا.. أشعر بوجود تقدير أكبر لي في إسبانيا، أو حتى خارجها، عما يحدث في بلجيكا".

ورد الحارس الدولي على الانتقادات، التي تلقاها من وسائل الإعلام البلجيكية، بعد الغياب عن قائمة المنتخب في إحدى المرات، حيث برر الأمر بأنه كان منضما لتوه للنادي الملكي، دون حتى أن يخوض فترة الإعداد مع الفريق.

وقال في هذا الصدد "عندما ترى من أين أتيت، قبل الانضمام لريال مدريد، ترى أنني تخطيت تسونامي.. في 2020 فزت بلقب كأس السوبر، بتصدٍ حاسم في ركلات الترجيح، وأرى بعض المحللين يقولون، إنني أستحق جائزة أفضل رياضي في بلجيكا، أقل من لوكاكو، لأنه دائم التواجد مع المنتخب".

وأردف "لم أشارك في مباراة الدنمارك، لأنني ببساطة كنت عائدا لتوي من إجازة، وفكرت حينها أنني احتاج لخوض فترة إعداد جيدة مع الفريق".

واختتم كورتوا الحوار، بالتأكيد على أن هدف "الشياطين الحمر"، هو التتويج بلقب بطولة الأمم الأوروبية المقبلة، حيث قال "إذا كا لدينا أفضل نسخة من هازارد، وكذلك من دي بروين ولوكاكو، فستكون لدينا حظوظ في التتويج.. فريقنا الحالي لا يقل قوة عن الذي شارك في المونديال".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ريال مدريد تيبو كوارترا بلجيكا

أخبار تهمك

عاجل - طرد نجم الزمالك أمام الترجي (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - أول قرار من الزمالك ضد باتشيكو عقب الخسارة الفادحة ضد الترجي

منذ ساعتين و 27 دقيقة

بعد هزيمة الترجي.. لجنة الزمالك تدرس الاستقالة

منذ ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك والترجي التونسي

منذ حوالي 5 ساعات

آخر تطورات إصابة هازارد

منذ أقل من ساعة

عاجل.. إصابة الفنانة غادة عادل بفيروس كورونا

منذ 35 دقيقة

عاجل.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي ضد فيتا كلوب

منذ ساعتين و 39 دقيقة

خاص.. أول رد فعل من كهربا بعد تجميده في الأهلي

منذ يومين

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا ضد كهربا

منذ يوم

عاجل.. باتشيكو يُعلن تشكيل الزمالك ضد الترجي التونسي

منذ حوالي 6 ساعات

بيان ناري من إدارة الزمالك بعد هزيمة الترجي

منذ 37 دقيقة

الرئيس السيسي يُصدًّق علي 3 مشروعات قوانين اليوم

منذ حوالي 3 ساعات

ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا بعد الخسارة ضد الترجي

منذ ساعتين

عاجل - الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا ضد لاعبي الفريق بعد السقوط أمام الترجي

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل.. تصرف مفاجيء من الأهلي لفك شفرة شباك فيتا كلوب

منذ أقل من نصف ساعة

انفراد - مصدر مُقرب من محمد صلاح يكشف عن وجهته المُقبلة

منذ يوم

موضوعات متعلقة

بعد توديع المونديال.. هل سينتهي جيل بلجيكا الذهبي ؟

ريال مدريد يقترب من حسم صفقة عملاق بلجيكا

جوائز مونديال روسيا.. مودريتش يحصد الكرة الذهبية ومبابي أفضل صاعد

شمايكل يقرب كورتوا من ريال مدريد

كورتوا عن انتقاله لريال مدريد: لن أعلق.. أنا هادئ

تفاصيل صفقة كورتوا مع ريال مدريد

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:01 م

عاجل - أول قرار من الزمالك ضد باتشيكو عقب الخسارة الفادحة ضد الترجي

عاجل - الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا ضد لاعبي الفريق بعد السقوط أمام الترجي

08:03 م

عاجل.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي ضد فيتا كلوب

07:49 م

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا ضد كهربا

11:02 م

عاجل.. إصابة الفنانة غادة عادل بفيروس كورونا

09:53 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات