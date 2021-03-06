نجم ريال مدريد غاضب بسبب تجاهله من قبل بلاده

عبر الدولي البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، عن حزنه لغياب التقدير الذي يشعر به في بلاده، حيث أكد أنه لا يتم تقدير ما يقدمه مع فريقه الملكي، من مستوى في الوقت الحالي.





وقال كورتوا، في حوار نشرته جريدة (HLN) البلجيكية، اليوم السبت "قضيت 3 أعوام رائعة مع أتلتيكو مدريد، وتلقيت إشادة من الجميع في بلجيكا.. حصلت على لاعب العام في بلادي آنذاك، وفكرت في أن كل شيء يسير بشكل جيد".





واستدرك "لكني أشعر الآن، بأن كل ما أقدمه بات أمرا طبيعيا.. يبدو أن مواصلة اللاعب في أفضل المستويات، مع النادي الأكبر في العالم، لا يستحق العناء".





وأضاف صاحب الـ28 عاما "بإمكاني فهم فوز روميلو (لوكاكو) بأفضل لاعب خارج بلجيكا، لقد استحقها، وأخبرته بهذا.. لكن ألا يتم ترشيحي حتى لجائزة رياضي العام، ووضع أسماء أخرى، فالأمر يبدو سخيفا.. أشعر بوجود تقدير أكبر لي في إسبانيا، أو حتى خارجها، عما يحدث في بلجيكا".





ورد الحارس الدولي على الانتقادات، التي تلقاها من وسائل الإعلام البلجيكية، بعد الغياب عن قائمة المنتخب في إحدى المرات، حيث برر الأمر بأنه كان منضما لتوه للنادي الملكي، دون حتى أن يخوض فترة الإعداد مع الفريق.





وقال في هذا الصدد "عندما ترى من أين أتيت، قبل الانضمام لريال مدريد، ترى أنني تخطيت تسونامي.. في 2020 فزت بلقب كأس السوبر، بتصدٍ حاسم في ركلات الترجيح، وأرى بعض المحللين يقولون، إنني أستحق جائزة أفضل رياضي في بلجيكا، أقل من لوكاكو، لأنه دائم التواجد مع المنتخب".





وأردف "لم أشارك في مباراة الدنمارك، لأنني ببساطة كنت عائدا لتوي من إجازة، وفكرت حينها أنني احتاج لخوض فترة إعداد جيدة مع الفريق".



