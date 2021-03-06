Advertisements

موعد مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في نهائي كأس السوبر الإفريقي

السبت 06/مارس/2021 - 10:01 م
بوابة الفجر
علي خلاف
Advertisements

يترقب عشاق ومحبو النادي الأهلي موعد مباراة المارد الأحمر حامل لقب دوري أبطال أفريقيا ضد نهضة بركان المغربي بطل كأس الكونفدرالية في نهائي كأس السوبر الإفريقي.

موعد مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في نهائي السوبر الإفريقي

استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، على إقامة مباراة الأهلي ونهضة بركان، يوم 28 مايو المقبل، على ملعب “المدينة التعليمية” في قطر.

ويحمل الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، لقب دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي، بعد الفوز على الزمالك في المباراة النهائية بهدفين لهدف. 

الجدير بالذكر أن الإتحاد الأفريقى لكرة القدم وقع عقدا مع الاتحاد القطري لكرة القدم لاستضافة مباراة السوبر الأفريقى لمدة 3 سنوات بدءاً من 2018.

  


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نهضة بركان قطر السوبر الافريقي الاهلي اخبرا الاهلي

أخبار تهمك

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك والترجي التونسي

منذ حوالي 5 ساعات

الرئيس السيسي يُصدًّق علي 3 مشروعات قوانين اليوم

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. باتشيكو يُعلن تشكيل الزمالك ضد الترجي التونسي

منذ حوالي 6 ساعات

آخر تطورات إصابة هازارد

منذ أقل من ساعة

عاجل.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي ضد فيتا كلوب

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل - الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا ضد لاعبي الفريق بعد السقوط أمام الترجي

منذ ساعتين و 26 دقيقة

خاص.. أول رد فعل من كهربا بعد تجميده في الأهلي

منذ يومين

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا ضد كهربا

منذ يوم

عاجل - طرد نجم الزمالك أمام الترجي (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

بيان ناري من إدارة الزمالك بعد هزيمة الترجي

منذ 38 دقيقة

عاجل.. تصرف مفاجيء من الأهلي لفك شفرة شباك فيتا كلوب

منذ أقل من نصف ساعة

بعد هزيمة الترجي.. لجنة الزمالك تدرس الاستقالة

منذ ساعة

ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا بعد الخسارة ضد الترجي

منذ ساعتين

انفراد - مصدر مُقرب من محمد صلاح يكشف عن وجهته المُقبلة

منذ يوم

عاجل - أول قرار من الزمالك ضد باتشيكو عقب الخسارة الفادحة ضد الترجي

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل.. إصابة الفنانة غادة عادل بفيروس كورونا

منذ 36 دقيقة

موضوعات متعلقة

تعرف على موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان في كأس السوبر الإفريقي

تعرف على موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان المغربي في كأس السوبر الإفريقي

موعد مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي ونهضة بركان المغربي

تعرف على موعد مباراة الأهلي المقبلة

موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان المغربي في كأس السوبر الإفريقي

موعد مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في السوبر الأفريقي 2020

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:01 م

عاجل - أول قرار من الزمالك ضد باتشيكو عقب الخسارة الفادحة ضد الترجي

عاجل - الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا ضد لاعبي الفريق بعد السقوط أمام الترجي

08:03 م

عاجل.. تصرف مفاجيء من الأهلي لفك شفرة شباك فيتا كلوب

10:04 م

عاجل.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي ضد فيتا كلوب

07:49 م

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا ضد كهربا

11:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات