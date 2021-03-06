موعد مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في نهائي كأس السوبر الإفريقي





يترقب عشاق ومحبو النادي الأهلي موعد مباراة المارد الأحمر حامل لقب دوري أبطال أفريقيا ضد نهضة بركان المغربي بطل كأس الكونفدرالية في نهائي كأس السوبر الإفريقي.





موعد مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في نهائي السوبر الإفريقي





استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، على إقامة مباراة الأهلي ونهضة بركان، يوم 28 مايو المقبل، على ملعب “المدينة التعليمية” في قطر.





ويحمل الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، لقب دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي، بعد الفوز على الزمالك في المباراة النهائية بهدفين لهدف.





الجدير بالذكر أن الإتحاد الأفريقى لكرة القدم وقع عقدا مع الاتحاد القطري لكرة القدم لاستضافة مباراة السوبر الأفريقى لمدة 3 سنوات بدءاً من 2018.











