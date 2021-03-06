Advertisements

رئيس وزراء السودان يزور القاهرة يومى 11 و12 مارس

السبت 06/مارس/2021 - 09:59 م
بوابة الفجر
Advertisements
 
قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للسودان تعد الأولى للرئيس بعد تشكيل المجلس السيادى الانتقالى بالسودان، وتحظي بأهمية كبيرة كعادة العلاقات الثنائية بين القاهرة والخرطوم، وعلى هذا المستوى من الزيارات الرئاسية.

وأضاف «راضي» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي» الذي يقدمه الإعلامى أحمد موسى، عبر قناة صدى البلد، أن لقاء الرئيس السيسي مع الفريق عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، تناول العلاقات الثنائية والقضايا المهمة في كل المجالات بشكل استراتيجي بين البلدين، أما لقاء الرئيس مع عبد الله حمدوك، رئيس الحكومة السودانية، تناول الشق الخاص بالتعاون المدنى وتفعيل الآليات الموجودة بين البلدين.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أنه خلال زيارة الرئيس السيسي إلى السودان، تم الاتفاق على زيارة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إلى مصر خلال الأيام المقبلة، وتحديدًا يومى 11 و12 مارس الجاري، لمتابعة نتائج الزيارة.

أخبار تهمك

عاجل - أول قرار من الزمالك ضد باتشيكو عقب الخسارة الفادحة ضد الترجي

منذ ساعتين و 27 دقيقة

آخر تطورات إصابة هازارد

منذ أقل من ساعة

الرئيس السيسي يُصدًّق علي 3 مشروعات قوانين اليوم

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك والترجي التونسي

منذ حوالي 5 ساعات

بيان ناري من إدارة الزمالك بعد هزيمة الترجي

منذ 37 دقيقة

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا ضد كهربا

منذ يوم

عاجل.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي ضد فيتا كلوب

منذ ساعتين و 39 دقيقة

ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا بعد الخسارة ضد الترجي

منذ ساعتين

عاجل.. إصابة الفنانة غادة عادل بفيروس كورونا

منذ 35 دقيقة

انفراد - مصدر مُقرب من محمد صلاح يكشف عن وجهته المُقبلة

منذ يوم

عاجل - الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا ضد لاعبي الفريق بعد السقوط أمام الترجي

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل.. تصرف مفاجيء من الأهلي لفك شفرة شباك فيتا كلوب

منذ أقل من نصف ساعة

بعد هزيمة الترجي.. لجنة الزمالك تدرس الاستقالة

منذ ساعة

عاجل.. باتشيكو يُعلن تشكيل الزمالك ضد الترجي التونسي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - طرد نجم الزمالك أمام الترجي (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

خاص.. أول رد فعل من كهربا بعد تجميده في الأهلي

منذ يومين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:01 م

عاجل - أول قرار من الزمالك ضد باتشيكو عقب الخسارة الفادحة ضد الترجي

عاجل - الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا ضد لاعبي الفريق بعد السقوط أمام الترجي

08:03 م

عاجل.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي ضد فيتا كلوب

07:49 م

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا ضد كهربا

11:02 م

عاجل.. إصابة الفنانة غادة عادل بفيروس كورونا

09:53 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات