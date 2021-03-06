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عاجل.. تصرف مفاجيء من الأهلي لفك شفرة شباك فيتا كلوب

السبت 06/مارس/2021 - 10:04 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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حرص أحد عمال غرف ملابس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، باصطحاب مصطفى شوبير حارس الفريق، والتوجه إلى شباك نادي فيتا كلوب، بين شوطي المباراة.

وجاء توجه الثنائي إلى شباك المنافس، بعد وجود شكوك باستخدام الفريق الكونغولي، لأعمال السحر لعدم تلقي الأهداف.

وشهد الشوط الأول، إهدار لاعبي المارد الأحمر فرص عديدة أمام مرمى فيتا كلوب، والفشل في فك شفرات دفاع بطل الكونغو.

ونجح فيتا كلوب الكونغولي، في الخروج بالتقدم بهدف دون رد في الشوط الأول، بالمباراة المقامة حاليًا على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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فيتا كلوب فيتا فك السحر الاهلي

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