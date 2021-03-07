11 خدمة مهمة قدمها النقيب العام لمحامي الأقصر

التقى رجائي عطية نقيب المحامين، الدوشي شاكر نقيب محامي الأقصر، والأساتذة أعضاء المجلس الفرعي، وذلك في مكتبه بمقر النقابة العامة، في لقاء ساده الود والاستماع إلى مطالب الجمعية العمومية.





وأعرب النقيب والمجلس الفرعي عن خالص شكرهم وتقديرهم للأستاذ النقيب العام، وأكدوا كامل دعمهم ومساندتهم لما يقدمه للمحاماة، وأن هدفهم جميعًا هو مصلحة المحاماة وخدمة السادة المحامين، والوقوف خلف نقيبهم العام في ذلك، فقالوا: “عهدكم باعث على الأمل والتفاؤل، وعملكم لصالح المحاماة واهتمامكم الدائم بالمحامي حديث العهد بالمحاماة واضح لجميع السادة المحامين”.





بدوره رحب النقيب العام بالنقيب الفرعي وأعضاء المجلس المنتخب، وهنأهم بالنجاح وثقة الجمعية العمومية فيهم، داعيًا الله أن يعينهم على ما أوكل إليهم من مهمة ثقيلة، ومؤكدًا أهمية التواصل المستمر؛ لبدء مرحلة جديدة تحقق صالح الجمعية العمومية للمحامين.





وأوضح نقيب المحامين أن جميع الطلبات التي تقدم من أي نقابة فرعية تكون محل دراسة، وهناك استجابة فورية لكل طلب عاجل فيه خدمة للسادة المحامين.





وتقدم المجلس الفرعي بطلباته والتي تمثلت في؛ صرف المخصصات، واستكمال مبنى نقابة محامي اسنا وفرشه، وتأثيث نقابة القرنة لحداثة نشأتها، إضافة إلى فرش جميع النقابات الجزئية بالأقصر، حيث أوضحوا أن الفرش والأثاث الحالي قد تهالك.





كما تقدم المجلس الفرعي بطلب استبدال أرض نادي محامي الأقصر، وأشاروا إلى أنها لم ترخص منذ أكثر من عشرين عامًا نظرًا لوجود عوائق قانونية في مكانها، وتمنوا أن يتحقق حلم النادي بقرار من الأستاذ النقيب العام وفي عهد سيادته، كما طالب المجلس بتثبيت العمالة في النقابة الفرعية، وصرف مجموعة من أوراب المحاماة لخدمة السادة المحامين بالأقصر.





وعرض المجلس أيضًا مجموعة من الطلبات تتعلق بإقامة دورات لدعم محامي الفرعية تكنلوجيًا، وأخرى ثقافية لتأهيل الشباب ورياضية لدعم النشاط الرياضي لمحامي الأقصر، إضافة إلى صرف مكافئات الموظفين الذين شاركوا في انتخابات النقابة الفرعية.





كما عرض المجلس طلبًا بإنشاء مكتبة قانونية على مستوى عالٍ بنقابة محامي الأقصر، وصرف المتأخر من مستحقات المستشفيات المتعاقدة مع النقابة لتقديم خدمة جيدة للسادة المحامين.





بدوره، وافق نقيب المحامين على صرف مخصصات النقابة الفرعية كاملة، مع توصية للجنة المخصصات لإعادة النظر في قيمتها نظرًا لضعف المخصص، وبشأن استكمال مبنى نقابة محامي اسنا وفرشه، وتأثيث نقابة القرنة وجه سيادته الأستاذ أمين عام النقابة العامة بانتداب لجنة فيها عنصر فني للانتقال للمعاينة وإجراء مقايسة بالتكاليف المطلوبة، وشكل لجنة من الأساتذة؛ عبد المجيد هارون أمين الصندوق، ومحمود الداخلي الأمين العام المساعد، والدوشي شاكر نقيب الأقصر، للتفاوض ومتابعة الإجراءات والإفادة الخاصة بالأرض المخصصة لإقامة نادي محامي الأقصر.





كما وافق النقيب العام على فرش جميع النقابات الجزئية بالأقصر، بعد إجراء مقايسة وضرورة إحضار عروض أسعار، وإمداد النقابة الفرعية بطابعة مستندات وجهاز كمبيوتر، ولتدريب شباب محامي الفرعية وجه سيادته الأستاذ نقيب الفرعية باختيار هيئة من كبار المحامين بالمحافظة من ذوي العلم والخبرة للمشاركة مع مندوب الشباب في وضع البرنامج المطلوب للتدريب وتهيئة الأسباب وإخطار النقابة العامة لتقديم ما تستطيع تقديمه.





وأشار نقيب المحامين إلى أن النقابة تسعى وتستهدف عمل مكتبات حقيقية لتهيئة الظروف لجميع المحامين في ممارسة المحاماة، وأن البداية ستكون من المحاكم الابتدائية، وسيعتمد تنظيم إنشاء وتجهيز المكتبات، على خطوات متتالية تبدأ بتخصيص المكان، وأمين العهدة، ومنع الإعارة الخارجية، وتعتمد مصادر جديدة مثل تزويد قاعدة كتب الـ ( pdf )، والاستعانة بمكتبات المحامين الكبار، وبذلك تكون البداية خطوة صحيحة.





كما أهدى النقيب العام، مجلس النقابة الفرعية، نسخة كاملة من مجلدات (من حصاد المحاماة)، البالغة ٢٥ مجلدًا، والتي تضم مجموعة من الطعون في مسيرة الأستاذ النقيب العام رجائي عطية.



