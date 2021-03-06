بعد هزيمة رادس.. الزمالك يدخل نفق مظلم و3 انتصارات تضمن التأهل

باتت مهمة الزمالك أصعب من ذي قبل بعد خسارته الثقيلة بثلاثة أهداف مقابل هدف على يد الترجي التونسي، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء اليوم السبت، بملعب ‏حمادي العقربي، برادس، ضمن منافسات ‏الجولة الثالثة بدوري أبطال إفريقيا.





تأزم موقف الفارس الأبيض وسط حسرة من الجمهور الذي كان يطمح في تخطي الفريق التونسي من أجل رفع رصيده في دوري الأبطال، وخاصة بعد فوز مولودية الجزائر أمام فريق تونجيث السنغالي اليوم.





وبفوز الترجي أصبح متصدرا للمجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، فيما تجمد رصيد الزمالك عند النقطتين في المركز الثالث.





ويعد طوق النجاة الوحيد للفارس الأبيض هو الفوز في الثلاث مباريات المقبلة دون الخسارة، ذلك من أجل ضمان التأهل بشكل رسمي.





1- المباراة الأولى





يواجه الزمالك نظيره الترجي، في القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة، وفي حال فوزه يصل رصيده للنقطة الخامسة ومن ثم يتوجه لمواجهة مولودية الجزائر.





2- المباراة الثانية





يلتقي فريق الزمالك أمام فريق مولودية الجزائر، في الجزائر، ضمن منافسات الجولة الخامسة، وفي حال فوزه يصل رصيده للنقطة الثامنة، ومن ثم يتوجه لمواجهة تونجيث.





3- المباراة الثالثة



