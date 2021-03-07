رجائي عطية يبحث مطالب وخدمات لمحامي أسوان

التقى رجائي عطية نقيب المحامين، محمد أبو كروره نقيب محامي أسوان، وأعضاء من المجلس الفرعي، وذلك في مكتبه بمقر النقابة العامة، في لقاء ساده الود والاستماع إلى مطالب الجمعية العمومية.





وعبر النقيب الفرعي والأعضاء الحاضرون عن خالص شكرهم للنقيب العام على ما يوليه من اهتمام بالسادة المحامين في جميع أنحاء الجمهورية، وتمنوا من المولى عز وجل أن يمده بالعون وأن يسدد خطاه لما فيه صالح المحاماة والمحامين، وقالوا: “بدأنا نشعر والسادة المحامون جميعًا بالتغيير إلى الأفضل في ظل تقلدكم منصب النقيب العام”.





بدوره رحب النقيب العام بالنقيب الفرعي وأعضاء المجلس المنتخب، وهنأهم بالنجاح وثقة الجمعية العمومية فيهم، داعيًا الله أن يعينهم على ما أوكل إليهم من مهمة ثقيلة، ومؤكدًا أهمية التواصل المستمر؛ لبدء مرحلة جديدة تحقق صالح الجمعية العمومية للمحامين.





وتقدم المجلس الفرعي بطلباته والتي تمثلت في؛ طلب زيادة المخصص المالي لنقابة محامي أسوان حتى يستطيع مجلس النقابة الوفاء بالتزاماته وتقديم خدماته، وإمداد النقابة الفرعية بعدد وافٍ من الأرواب، وعمل مكتبة قانونية في كل محكمة جزئية؛ سواء بتخصيص مبلغ لكل مكتبة، أو إرسال الكتب من النقابة العامة.





كما التمس المجلس الفرعي من النقيب العام التكرم بإصدار أوامره بالبدء في إنشاء النادي الاجتماعي لأسر محامي نصر النوبة، وأوضح الأعضاء أنه قد تم وضع حجر أساس النادي منذ عام 2012، إلا أنه لم يتم البدء في إنشاءه حتى الآن.





وطلب المجلس الفرعي أيضًا تجديد غرف جميع السادة محامي أسوان بالمحاكم الجزئية، إضافة إلى تجهيز غرفة جديدة للسادة المحامين بمجمع محاكم أسوان.





من جهته، وافق نقيب المحامين على صرف دفعة من مخصصات النقابة الفرعية مع توصية للجنة المخصصات لإعادة النظر في قيمتها، وعن تجديد جميع غرف السادة المحامين بأسوان، وجه سيادته بإجراء مقايسة لكل غرفة على حده، يبين فيها كل عنصر وتكلفته حتى يتسنى للنقابة العامة اتخاذ الإجراءات اللازمة.





وعن المكتبات، أوضح الأستاذ النقيب العام النقابة تسعى وتستهدف عمل مكتبات حقيقية لتهيئة الظروف لجميع المحامين في ممارسة المحاماة، وأن البداية ستكون من المحاكم الابتدائية، ووجه سيادته الطلب الخاص بالبدء في إنشاء نادي اجتماعي لمحامي نصر النوبة للأستاذ عبد الحفيظ الروبي عضو المجلس لاتخاذ اللازم.





ووافق نقيب المحامين على تجهيز غرفة جديدة للسادة المحامين بمجمع محاكم أسوان، وشكل لجنة للمعاينة ورفع المقايسة الخاصة وعرضها عليه، ووجه بإمداد النقابة الفرعية بمجموعة من الأرواب من أول دفعة تصل إلى النقابة العامة.



