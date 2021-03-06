5 % زيادة فى حجم تصدير الحاصلات الزراعية خلال 2021 (فيديو)

ارتفعت قيمة صادرات مصر من الحاصلات الزراعية خلال الربع الأول من الموسم التصديرى 2021، بنسبة بلغت 5%، حيث تتصدر الموالح قائمة الأكثر تصديرا يليها البطاطس.





وقال الإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه " الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2، إن العام التصديرة 2019- 2020 كان عام الأزمة وخسر فيه قطاع التصدير الملايين بسبب جائحة كورونا وتداعياتها التى أثرت على كل أسواق العالم، لافتا الى إنفراجة كبيرة فى سوق التصدير خلال الموسم الحالى.





وأوضح غانم، أن الموالح تتصدر قائمة الحاصلات الزراعية الأكثر تصديرا حتى الأن بت 683 الف طن ويليها البطاطس بت 108 الف طن ويليها الفراولة والثوم والرومان والجوافة، من أجمالى 90 محصول زراعى يتم تصديره لأسواق اوروبا والعالم.





