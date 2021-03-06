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رئيس قطاع المتاحف يكشف عن وضع المتاحف خلال فترة كورونا

السبت 06/مارس/2021 - 10:18 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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قال مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، إن المتاحف المصرية لم تضيع الوقت خلال فترة كورونا.

وقال في تصريحات إلى الفجر أن فترة كورونا أثرت على كل متاحف العام وليس المتاحف المصرية فقط، حيث تقوم متاحف العالم حاليًا بإدارة المتاحف من المنازل والاعتماد على تقنية الجولات بتقنية ثلاثي الأبعاد.

وأشار عثمان إلى أن الأنشطة متوقفة تمامًا في المتاحف المصرية حاليًا عدا الزيارات وفقًا للإجراءات الاحترازية والتي تستعين فيها المتاحف بأجهزة قياس الحرارة أتوماتيكًا مع ارتداء الكمامات.

وأضاف عثمان أنه خلال فترة كورونا وخلال فترة توقف الأنشطة قامت المتاحف بإعادة ترتيب أوراقها من الداخل، وعلى رأسها المتحف المصري في التحرير والمتحف الإسلامي ومتحف قصر المنيل، ومتحف جاير أندرسن، والمتحف القبطي، والتي تقوم إداراتها بكل المستطاع.

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