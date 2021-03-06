الدمرداش يكشف عن أهم 3 قوانين يناقشها البرلمان لدعم القطاع الزراعي

كشف النائب عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، عن أخطر 3 قوانين يناقشها مجلس النواب لدعم القطاع الزراعى ابرزها الأعتماد على الهندسة الوراثية وانشاء صندوق لدعم المزارعين.



وقال الدمرداش للإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامج " الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2، انه تقدم إلى مجلس النواب لمناقشة أخطر 3 قوانين تدعم القطاع الزراعى، وأخذ موافقة 60 عضوا داخل قبة البرلمان عليها، لافتا إلى أن الاول يتعلق بأنشاء صندوق لدعم المزارعين والعاملين فى الزراعة يتضمن معاش مناسب، لافتا الى ضرورة تطوير قانون الزراعة القديم الخاص بعقوبات المخالفين فى استخدام الأسمدة والمبيدات.



وأوضح الدمرداش أهمية الاعتماد على زراعة الأصناف المهندسة وراثيا والتى ترفع إنتاجية الفدان 3 او 4 اضعاف، خاصة وأن مصر تستوردها من الخارج مثل الذرة ولا يوجد اى خطورة فى استخدامها.



