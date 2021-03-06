Advertisements

الكونجرس يقر حزمة الإغاثة من "كورونا" بقيمة 1.9 مليار دولار

السبت 06/مارس/2021 - 09:30 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
Advertisements

أقر  مجلس الشيوخ الأميركي حزمة إغاثة من فيروس كورونا بقيمة 1.9 تريليون دولار السبت 6 مارس في الوقت الذي يسارع فيه الديمقراطيون لإرسال جولة جديدة من المساعدات يقولون إنها ستدعم البلاد خلال المراحل الأخيرة من الوباء.

وافقت الغرفة على الخطة في تصويت حزبي حيث شكك الجمهوريون في الحاجة إلى حزمة إنفاق واسعة أخرى.

ويهدف مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون إلى تمرير مشروع القانون في الأيام المقبلة وإرساله إلى الرئيس جو بايدن لتوقيعه قبل الموعد النهائي في 14 مارس لتجديد برامج مساعدات البطالة.

ويتضمن التشريع مدفوعات مباشرة تصل إلى 1400 دولار لمعظم الأميركيين، وزيادة 300 دولار أسبوعيًا لمزايا البطالة حتى سبتمبر، وتوسيع الائتمان الضريبي للأطفال لمدة عام واحد.

كما أنها تضع تمويلًا جديدًا في توزيع لقاح كورونا واختباراته.

يُذكر أن موافقة مجلس الشيوخ تجعل أول مبادرة تشريعية لبايدن تؤتي ثمارها.

أخبار تهمك

الرئيس السيسي يُصدًّق علي 3 مشروعات قوانين اليوم

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إصابة الفنانة غادة عادل بفيروس كورونا

منذ 33 دقيقة

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا ضد كهربا

منذ يوم

خاص.. أول رد فعل من كهربا بعد تجميده في الأهلي

منذ يومين

بعد هزيمة الترجي.. لجنة الزمالك تدرس الاستقالة

منذ أقل من ساعة

عاجل - طرد نجم الزمالك أمام الترجي (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. باتشيكو يُعلن تشكيل الزمالك ضد الترجي التونسي

منذ حوالي 6 ساعات

انفراد - مصدر مُقرب من محمد صلاح يكشف عن وجهته المُقبلة

منذ يوم

ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا بعد الخسارة ضد الترجي

منذ ساعتين

عاجل - أول قرار من الزمالك ضد باتشيكو عقب الخسارة الفادحة ضد الترجي

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل - فيتا كلوب يضرب شباك الأهلي بهدف مفاجيء (فيديو)

منذ 42 دقيقة

عاجل - الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا ضد لاعبي الفريق بعد السقوط أمام الترجي

منذ ساعتين و 23 دقيقة

بيان ناري من إدارة الزمالك بعد هزيمة الترجي

منذ 35 دقيقة

عاجل.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي ضد فيتا كلوب

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك والترجي التونسي

منذ حوالي 5 ساعات

آخر تطورات إصابة هازارد

منذ أقل من ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:01 م

عاجل - أول قرار من الزمالك ضد باتشيكو عقب الخسارة الفادحة ضد الترجي

عاجل - الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا ضد لاعبي الفريق بعد السقوط أمام الترجي

08:03 م

عاجل.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي ضد فيتا كلوب

07:49 م

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا ضد كهربا

11:02 م

عاجل.. إصابة الفنانة غادة عادل بفيروس كورونا

09:53 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات