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رئيس "الحاصلات الزراعية": مصر تستهدف زيادة صادراتها إلى 100 مليار جنيه (فيديو)

السبت 06/مارس/2021 - 10:20 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إنه من الضروري امتلاك مصر لسفن الشحن السريعة، لانها السبيل الوحيد لاختراق أسواق أوروبا والعالم، خاصة بالنسبة لتصدير الحاصلات الزراعية سريعة التلف.

وأضاف الدمرداش للإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2 أن تصدير الحاصلات الزراعية الى أوروبا وبعض الأسواق العالمية يواجة عقبات كثيرة عن طريق النقل الجوى، لافتا الى أن الشحن بأستخدام السفن السريعة يضمن الوصول لأسواق أوروبا وعدد من الأسواق العالمية خلال 3 أو 4 أيام فقط.


وأوضح الدمرداش أن الدولة تهدف لزيادة قيمة الصادرات الى 100 مليار جنيه، وأن الحاصلات الزراعية قادرة على المساهمة بقوة فى هذه الخطة خاصة بعد اضافة الحاصلات الزراعية الجافة مثل الأعلاف الى قيمة التصدير، لافتا الى أن زيادة قيمة الحاصلات الزراعية 50 مليون جنيخ خلال الربع الأول من الموسم التصديرى الحالى.


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