برلماني: مركز الشهداء ضمن المرحلة الأولى لتطوير القرى ومدبولي وعد بإدراج تلا في الثانية

قال النائب كريم طلعت السادات، إنه عقد اليوم السبت، لقاء مثمرًا، بين الوزراء، والنواب، خلال زيارة مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إلى المنوفية.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن مركز الشهداء وتلا بالمنوفية يفتقدا الخدمات الآدمية تمامًا.



وأضاف أنه تم إدراج مركز الشهداء في المرحلة الأولى لمبادرة الرئيس السيسي لتطوير القرى، ما كان سببًا في إسعاد الأهالي، موضحًا أن رئيس الوزراء وعده اليوم بإدراج مركز تلا في المرحلة الثانية للمبادرة.

