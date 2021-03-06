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بائع الفاكهة يكشف تفاصيل حوار ربع ساعة مع السيسي .. "قالي كل اللي أنت عاوزه هيتعمل" (فيديو)

السبت 06/مارس/2021 - 10:22 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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كشف «عم محمد» بائع الفاكهة الذي التقى به الرئيس عبد الفتاح السيسي في الشارع، على فرش الفاكهة لمدة ربع ساعة، قائلًا: « لقيت عربية وقفت بعد الظهر فتح الباب وشوفت الرئيس، وحسيت أني في خيال وعلم وكنت مذهول».

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، «مكنتش مصدق أنه الرئيس السيسي، فرحت فرحة مكانتش على البال ولا الخاطر من ساعتها مش عارف أنام

وأضاف: «لي 30 عاما في هذا المكان بشارع أحمد فخري بمدينة نصر، وشوفت مسئولين كتير بس متخيلتش أشوف الرئيس السيسي، مردفًا: «الرئيس طلب شراء 4 كيلو موز حلوين، وسعر الكيلو بـ 10جنيهات، ورفض تناول الموز قبل الميزان».

وأردف عم محمد: «شكيت للرئيس السيسي من معاناتي من التهاب في الأعصاب فوجه بعلاجي فورًا، وحاليا أنا في مستشفى دار الشفاء التي ذهبت إليها بعد أوامر السيسي بعلاجي على نفقة الدولة».

وأكمل: «بقول للريس شعب مصر كله بيحبك، ربنا يباركلك ويحميك زي ما حميت مصر وعمرتها وهتعمرها كمان وكمان»، مؤكدا أنه مواطن يتابع ما يقوم به الرئيس السيسي من إنجازات.

واختتم عم محمد: «الرئيس قلبه أسد لا يخاف وبينزل أي شارع على مستوى الجمهورية».

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