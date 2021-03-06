أحمد موسي يطالب بتغطية الترع بعد تبطينها.. "هتتحول لحمامات سباحة في الصيف" (فيديو)

طالب الإعلامي أحمد موسى، بضرورة تغطية الترع والمصارف التي تم تبطينها في مختلف المحافظات، بعد أن تم إنفاق مليارات الجنيهات على تطويرها.



وحذر موسى خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، من أن الترع والمصارف التي تم تبطينها سوف تتحول إلى حمامات سباحة في الصيف، حال عدم تغطيها.



وطالب الإعلامي أحمد موسى، من جميع المواطنين المتواجدين في القرى التي تم تبطين الترع بها عدم إلقاء القمامة فيها، نظرًا لأن الدولة صرفت مليارات الجنيهات حتى يتم تطهيرها.



وأشار الإعلامي أحمد موسى إلى أن الحكومة مطالبة بوضع صناديق القمامة داخل القرى، حتى لا يقوم المواطنين بإلقاء القمامة داخل الترع والمصارف التي تم تطهيرها، مناشدًا المواطنين عدم إلقاء القمامة بها، كما يجب على المسئولين متابعة عملهم لإزالة القمامة من جانبي الترع.



