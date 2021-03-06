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وزيرة الصناعة تكشف تجربة إصابتها بكورونا لمدة 3 أسابيع (فيديو)

السبت 06/مارس/2021 - 10:26 م
الدكتورة نيفين جامع
الدكتورة نيفين جامع
داليا الحسين
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أكدت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، أن تجربتها مع الإصابة بفيروس كورونا كانت صعبة جدًا، وتحمد ربنا على الشفاء، موضحة أن فيروس كورونا لا يستحق الاستهانة به، ولابد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن الإصابة بالفيروس ليس له منهج وليس له علاج، إذ إنه عانت كثيرًا خلال إصابته بالفيروس، مطالبة المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأشارت إلى أنها واجهت الفيروس بطريقة قاسية ومؤلمة، إذ إنه استمرت في العزل لـ3 اسابيع، مؤكدة أنها نزلت مكتبة لاستمرار العمل بعد الشفاء مباشرة.


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