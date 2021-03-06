لتعزيز التعاون المشترك وتوطيد الروابط الأخوية بين البلدين .. نواب وسياسيون يشيدون بزيارة الرئيس للسوادن

برلمانية: زيارة الرئيس للسودان تؤكد ترسيخ جهود الدولة لدعم السودان الشقيقة



من جانبها، قالت النائبة صبورة السيد، عضو مجلس النواب، إن هذه الزيارة تأتي ترسيخًا لجهود مصر بقيادة السيد الرئيس لدعم السودان لافتة إلى أنها تعكس الإرادة السياسية المُشتركة بين البلدين، نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية المُتكاملة في مختلف المجالات، وتبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة ذات الاهتمام المشترك.



وأوضحت عضو النواب، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدولة السودان الشقيقة تستهدف دفع التعاون الثنائي وتعزيز الدعم المصري المُوجه إلى جهود التنمية في السودان خاصةً مع وجود آفاق واسعة لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وكذلك التعاون في مجالات الزراعة والري والبنية التحتية والطاقة، بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، فضلًا عن استعداد مصر للاستمرار في نقل تجربتها في الإصلاح الاقتصادي وتدريب الكوادر السودانية على مواجهة أية تحديات قد تطرأ في هذا الصدد، بالإضافة إلى مناقشة آخر تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي.





برلماني: زيارة الرئيس للسودان تأكيدًا لتعزيز الأمن القومي المصري



وفي السياق نفسه، أكد النائب حسام زكي، عضو اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلي السودان الشقيق تؤكد علي دعم وتعزيز أطر التعاون المشترك بين البلدين وزيادة التبادل التجارى والاستثمارى بين أبناء القارة الإفريقية.



وأضاف "زكي"، أن هذه الزيارة سوف تشهد مناقشة الموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها قضية سد النهضة الإثيوبي وحقوق مصر التاريخية في مياه النيل، إلي جانب تعزيز سُبل التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات، وتطوير العلاقات الثنائية على مختلف المستويات.



وأكد عضو مجلس النواب، علي أهمية هذه الزيارة لتعزيز الأمن القومي المصري وتعزيز العلاقات الاقتصادية علي مختلف الأصعدة بما يحقق المنفعة للبلدين خاصةً أنها الزيارة الأولي من نوعها عقب تشكيل الحكومة الإنتقالية الجديدة مما خلق أوضاعًا جديدة مختلفة، وروحًا إيجابية في السودان



وأشار "زكي" إلي أن الرئيس السيسي يولي أهمية كُبرى للقضية الأفريقية منذ توليه قيادة البلاد مما يؤكد حرصه علي تعزيز التعاون المشترك وتحقيق أمن واسقرار جنوب السودان ومنطقة القرن الأفريقي.





نائب بالشيوخ: مصر والسودان لديهما تاريخ وتحديات مشتركة وتواصل يعبر الحدود



وفي سياق متصل، أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى السودان تحمل الكثير من الدلالات المهمة في مختلف القضايا المشتركة ومجالات التعاون والتنسيق المستمر بين البلدين.



وأضاف "الجندي" أن العلاقات المصرية الأفريقية شهدت طفرة كبيرة منذ تولي الرئيس السيسي قيادة الدولة المصرية، خاصة مع أشقائنا في السودان، لافتا أن التعاون والتنسيق المستمر مع الخرطوم خاصة فيما يتعلق بملف "سد النهضة" الإثيوبي يعد رسالة واضحة للجميع بأن القاهرة لن تتهاون في الدفاع عن أمنها القومي وعن حقوق بلادها في مياه نهر النيل، مع تفهمها لعملية التنمية للدول الشقيقة.



ولفت الجندي، أن رؤساء أفريقيا والعالم أجمع يقدرون الجهود المبذولة التي تقوم بها القيادة السياسية المصرية تجاه القارة السمراء من أجل تحقيق التنمية والأمن والاستقرار للجميع ولكي تنعم المجتمعات الإفريقية بحياة كريمة.





نائب بـ "الشيوخ": زيارة الرئيس للسودان تؤكد على عمق العلاقات بين الدولتين



فيما قال النائب أحمد محسن عضو مجلس الشيوخ، إن زيارة الرئيس السيسي للسودان تحتل أهمية سياسية وذات أبعاد استراتيجية كبيرة، مؤكدًا أنها تأتي في توقيت حساس للغاية وتعزز التعاون الوثيق بين مصر والسودان في مجالات مختلفة.



وأشار "محسن"، إلى أن الزيارة تؤكد على حرص الدولتين على التنسيق المشترك وتوحيد الرؤى والمواقف بين البلدين تجاه مختلف القضايا، مشيرا الى أن مصر ساعدت السودان على رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب.



وشدد عضو مجلس الشيوخ أن هذه الزيارة مهمة للغاية، في تعزيز الرؤى المصرية السودانية المشتركة، تجاه أزمة سد النهضة وتأكيد مصر مرارًا على ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم وعادل تجاه السد، وبما لا يضر بدولتي المصب مصر والسودان، وتأكيد رفض الإجراءات الأحادية من جانب إثيوبيا للاستئثار بمياه النيل الأزرق.





رئيس حزب "المصريين": زيارة السيسي للسودان ترسيخ للعلاقات الأزلية بين شعبي وادي النيل



بينما أكد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة السودانية الخرطوم اليوم تحمل دلالات قوية وتؤكد بما لا يدع مجالًا للشك على الإرادة السياسية المُشتركة بين البلدين، نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية المُتكاملة في مختلف المجالات، وتبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة ذات الاهتمام المشترك.



وقال "أبو العطا" إن هذه الزيارة ستؤدي بدورها إلى زيادة التبادل التجاري والاستثماري بين مصر والسودان وسينتج عن ذلك تكثيف التعاون من خلال فتح أطر التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك بين البلدين والاستثمارات المشتركة، موضحًا أن هناك روابط ثقافية واجتماعية وطيدة وممتدة عبر التاريخ بين مصر والسودن، وعلاقات استراتيجية من الدرجة الأولى.



وأضاف، أن هذه الزيارة تستهدف دفع التعاون الثنائي وتعزيز الدعم المصري المُوجه إلى جهود التنمية في السودان؛ لا سيما مع وجود آفاق واسعة لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وكذلك التعاون في مجالات الزراعة والري والبنية التحتية والطاقة، الأمر الذي يُسهم في تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، علاوة على مناقشة آخر تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي.



وأوضح أن الدولة المصرية منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم في البلاد وهي تعيد صيانة أمنها القومي، وتعمل على تطوير علاقاتها مع الدول العربية والإفريقية، بما يخدم مصالح الجميع، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تتبع دائمًا مسارات السلام في التعامل مع جميع القضايا والملفات واللجوء للخيار العسكري مع هذه القضايا هو آخر خياراتها إذا اقتضت الضرورة.



أشاد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والسياسين، بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، إلي السودان الشقيق لمناقشة عدد من الملفات الهامة بين البلدين، مؤكدين أنها خطوة إيجابية في هذا التوقت خاصةً وأنها تُعد الزيارة الأولى من نوعها عقب تشكيل مجلس السيادة الانتقالي، وترسيخًا لجهود مصر بقيادة الرئيس لدعم السودان وشعبها الشقيق خلال المرحلة التاريخية الحالية الهامة الذي يمر بها.