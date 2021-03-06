البيت الأبيض يحذر من "تهديد نشط" لهجوم عبر البريد الإلكتروني

أعربت الولايات المتحدة عن قلقها المتزايد بشأن اختراق برنامج البريد الإلكتروني الخاص بـ Microsoft Exchange والذي ألقت شركة التكنولوجيا باللوم فيه على الصين.



وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض "جين بساكي": "هذا تهديد نشط، يحتاج كل شخص يشغل هذه الخوادم - الحكومة والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية - إلى التحرك الآن لإصلاحها".



وزعمت مايكروسوفت إن المتسللين استخدموا خادم البريد الخاص بها لمهاجمة أهدافهم.



يُذكر أن عشرات الآلاف من المنظمات الأمريكية قد تتأثر.



لطالما اتهمت الولايات المتحدة الحكومة الصينية بالتجسس الإلكتروني، وهو أمر تنفيه بكين.



وقالت بساكي للصحفيين إن البيت الأبيض "قلق من وجود عدد كبير من الضحايا" وقالت إن نقاط الضعف الموجودة في خوادم مايكروسوفت "قد يكون لها آثار بعيدة المدى".