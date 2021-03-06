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محمود وحيد يجري أشعة بعد إصابته في العضلة الخلفية

السبت 06/مارس/2021 - 10:28 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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قال أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن محمود وحيد تعرض لإصابة في العضلة الخلفية، وسوف يجري أشعة للتعرف بشكل أكبر على الإصابة وتحديد فترة العلاج.

وتعرض وحيد لإصابة خلال الشوط الأول من مباراة الفريق أمام فيتا كلوب، التي تقام على استاد القاهرة في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأجرى الجهاز الفني تبديلًا مبكرًا بخروج وحيد والدفع بياسر إبراهيم، مع إجراء تعديل فني في الملعب بإشراك أيمن أشرف في مركز الظهير الأيسر.

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