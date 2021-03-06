محمود وحيد يجري أشعة بعد إصابته في العضلة الخلفية









قال أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن محمود وحيد تعرض لإصابة في العضلة الخلفية، وسوف يجري أشعة للتعرف بشكل أكبر على الإصابة وتحديد فترة العلاج.





وتعرض وحيد لإصابة خلال الشوط الأول من مباراة الفريق أمام فيتا كلوب، التي تقام على استاد القاهرة في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



