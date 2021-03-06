محافظ البحر الأحمر يكشف تفاصيل إنقاذ مركب صيد من جزيرة الجيثوم بالجونة (فيديو)



قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن الجهات المعنية تلقت استغاثة من مركب تعرضت لثقب في خزان الوقود أدى إلى شحوط مركب صيد شرق الجونة، مساء الخميس.



وكشف خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم التواصل مع القوات البحرية وتم التحرك مباشرة لإنقاذ المركب الذي كان على متنه 11 صيادًا الذي يتواجد على مسافة 3 أميال بحري من الجونة.



وأشار اللواء عمرو حنفي إلى أنه تم التحدث مع قائد مركب الصيد، وكان بجانبه 3 مراكب صيد أخرى، لكنه كان في منطقة ظهر جزيرة الجيثوم، وحصل اصطدامًا في خزان الوقود للمركب في تلك الجزيرة، التي بها شعب مرجانية بكثافة.



وتابع اللواء عمرو حنفي أنه قام بطمأنة قائد مركب الصيد، وتم التواصل معه بداية من الساعة الثامنة مساء يوم الخميس حتى العاشرة صباح يوم الجمعة.



واستطرد أن هناك صعوبات خلال عملية إنقاذ مركب الصيد، منها ارتفاع الأمواج، وسرعة وشدة الرياح، والتفاف الشباك الصيد حول موتور مركب الصيد.



وطالب محافظة البحر الأحمر من الصيادين بمتابعة الأرصاد الجوية، وما يتم إعلانه من أجل الحذر خلال الصيد في البحر، حماية لأرواحهم.





