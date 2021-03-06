Advertisements

عاجل - الأهلي يدرك التعادل أمام فيتا كلوب (فيديو)

السبت 06/مارس/2021 - 10:30 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
نجح محمد شريف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في إدراك التعادل لفريقه في شباك فيتا كلوب.

وفي الدقيقة 68 سدد جونيور أجاي الكرة قوية داخل منطقة الجزاء لترتطم بالقائم الأيمن لحارس فيتا كلوب وترتد إلى محمد شريف الذي وضعها داخل الشباك محرزا هدف التعادل.

ويتعادل الأهلي أمام فيتا كلوب بهدف لكل فريق في المباراة المقامة على ستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمد شريف فيتا كلوب فيتا الاهلي

أخبار تهمك

بيان عاجل من إدارة الزمالك بعد السقوط ضد الترجي

منذ 17 دقيقة

انفراد - مصدر مُقرب من محمد صلاح يكشف عن وجهته المُقبلة

منذ يوم

بيان ناري من إدارة الزمالك بعد هزيمة الترجي

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل - أول قرار من الزمالك ضد باتشيكو عقب الخسارة الفادحة ضد الترجي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي ضد فيتا كلوب

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تصرف مفاجيء من الأهلي لفك شفرة شباك فيتا كلوب

منذ ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك والترجي التونسي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إصابة الفنانة غادة عادل بفيروس كورونا

منذ ساعة و 16 دقيقة

ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا بعد الخسارة ضد الترجي

منذ ساعتين و 43 دقيقة

بعد هزيمة الترجي.. لجنة الزمالك تدرس الاستقالة

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا ضد كهربا

منذ يوم

الرئيس السيسي يُصدًّق علي 3 مشروعات قوانين اليوم

منذ حوالي 4 ساعات

مانشستر يونايتد يخطط لخطف نجم برشلونة

منذ 39 دقيقة

آخر تطورات إصابة هازارد

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا ضد لاعبي الفريق بعد السقوط أمام الترجي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. باتشيكو يُعلن تشكيل الزمالك ضد الترجي التونسي

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

الأهلي يُجدد فوزه على كانو سبورت ويتأهل لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

الأهلي يتقدم على الهلال السوداني في الشوط الأول بثنائية نظيفة

عاجل.. قرار مفاجئ من الخطيب لإخماد ثورة جماهير الأهلي ضد مجلس الإدارة

الأهلي يفرض التعادل الإيجابي على صن داونز في الشوط الأول

الأهلي يتقدم على الجونة في الشوط الأول بثنائية نظيفة

الأهلي يتقدم على الترسانة في الشوط الأول بهدفي أجايي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:01 م

عاجل - أول قرار من الزمالك ضد باتشيكو عقب الخسارة الفادحة ضد الترجي

عاجل.. تصرف مفاجيء من الأهلي لفك شفرة شباك فيتا كلوب

10:04 م

عاجل - الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا ضد لاعبي الفريق بعد السقوط أمام الترجي

08:03 م

بيان عاجل من إدارة الزمالك بعد السقوط ضد الترجي

10:52 م

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا ضد كهربا

11:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات