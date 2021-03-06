عاجل - الأهلي يدرك التعادل أمام فيتا كلوب (فيديو)

نجح محمد شريف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في إدراك التعادل لفريقه في شباك فيتا كلوب.





وفي الدقيقة 68 سدد جونيور أجاي الكرة قوية داخل منطقة الجزاء لترتطم بالقائم الأيمن لحارس فيتا كلوب وترتد إلى محمد شريف الذي وضعها داخل الشباك محرزا هدف التعادل.





ويتعادل الأهلي أمام فيتا كلوب بهدف لكل فريق في المباراة المقامة على ستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.



