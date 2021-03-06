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مانشستر يونايتد يخطط لخطف نجم برشلونة
السبت 06/مارس/2021 - 10:30 م
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية بريطانية أن مانشستر يونايتد الإنجليزي يخطط للتعاقد مع أحد نجوم برشلونة الإسباني الشباب البارزين في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.
وأكدت صحيفة ذا صن البريطانية أن مانشستر يونايتد قدم عرضًا لبرشلونة من أجل الحصول على خدمات الإسباني الشاب إيايكس موريبا.
وألمحت الصحيفة البريطانية أن مانشستر يونايتد لم يكن الوحيد الذي أراد التوقيع مع موريبا لكن النجم الإسباني حصل أيضًا على عرض من لايبزيج الألماني.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن الأندية تحاول استغلال أن عقد موريبا مع برشلونة الذي ينتهي في العام المقبل.
وأفادت الصحيفة البريطانية بأن الشرط الجزائي في عقد موريبا مع برشلونة يبلغ 89 مليون جنيه إسترليني.
وأوضحت الصحيفة البريطانية أن وكيل أعمال موريبا هو جوناثان بارنيت الذي اشتهر بتمثيل العديد من النجوم على رأسهم الويلزي جاريث بيل نجم ريال مدريد الإسباني المعار إلى توتنهام الإنجليزي.
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