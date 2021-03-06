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عاجل - مروان محسن يضع الأهلي في المقدمة أمام فيتا كلوب (فيديو)

السبت 06/مارس/2021 - 10:32 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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نجح مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في إحراز الهدف الثاني للفريق الأحمر في مرمى فيتا كلوب الكونغولي.

وفي الدقيقة 71 مرر محمد مجدي أفشة كرة عرضية داخل منطقة الجزاء ليقابلها مروان محسن بقدمه داخل الشباك.

ويتقدم الأهلي على فيتا كلوب الكونغولي بهدفين مقابل هدف  في المباراة المقامة على ستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
 

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مروان محسن فيتا كلوب فيتا الاهلي

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