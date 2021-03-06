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الولايات المتحدة ترى ارتفاع في الوظائف مع زيادة الأمل في الانتعاش

السبت 06/مارس/2021 - 10:32 م
بوابة الفجر
هديل هاشم
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ارتفع التوظيف في الولايات المتحدة الشهر الماضي مع انخفاض حالات الإصابة بالفيروس، واكتسبت حملة التطعيم زخمًا وأعادت المطاعم والحانات العمال.

أضاف أرباب العمل 379000 وظيفة في فبراير، محطمين بذلك سلسلة من المكاسب التي استمرت شهرين.

كان النمو أقوى مما توقعه المحللون، لكن النشاط لم يؤثر بشكل كبير على معدل البطالة.

وانخفضت البطالة من 6.3٪ إلى 6.2٪، ما يعكس الملايين الذين بقوا عاطلين عن العمل بسبب الفيروس.

وقال بريان كولتون، كبير الاقتصاديين في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني: "هذا الرقم مفاجأة، لكنه يتعلق بشكل أساسي بإعادة فتح سوق الوظائف في وقت أبكر مما كان متوقعًا".

وأضاف: "استحوذ قطاع الترفيه والنقل على حصة عالية جدًا من مكاسب الوظائف في القطاع الخاص، حيث تم تخفيف قيود التباعد الاجتماعي". "بإخراج تلك القطاعات، كانت المكاسب أكثر هدوءًا."

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