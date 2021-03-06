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نجم الإسماعيلي يكشف عن حقيقة مفاوضاته مع الأهلي
السبت 06/مارس/2021 - 10:31 م
الفجر الرياضي
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كشف باهر المحمدي مدافع الإسماعيلي، عن حقيقة انتقاله للأهلي في الموسم المقبل، بحسب بعض التقارير التي ترددت في الساعات الماضية.
وقال لاعب الإسماعيلي فى تصريحات صحفية: "تركيزي حاليا ينصب على العودة سريعا إلى الملاعب واكتمال الشفاء من الإصابة التي تعرضت لها بالركبة".
وأضاف: "عقدي ممتد مع الإسماعيلي ولا أفكر في الانتقال لأي فريق آخر، وأطالب الجميع بالدعاء لي للعودة سريعا للملاعب لأن هذا ما يشغلني فقط حاليا".
ويغيب باهر المحمدي يغيب عن المستطيل الأخضر منذ يوم 4 سبتمبر الماضي لإصابته في الركبة وخضوعه لجراحة
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