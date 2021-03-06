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إزالة أطنان من المخلفات بترعة سقارة البحيرة (فيديو)

السبت 06/مارس/2021 - 10:33 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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كشف المهندس شحتة إبراهيم، رئيس مصلحة الري، تفاصيل إزالة أطنان من المخلفات من ترعة سقارة البحيرة في الجيزة بتكلفة وصلت إلى 40 مليون جنيه.

وقال "إبراهيم" في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت إنه تم إزالة أطنان المخلفات على مساحة الترعة التي وصلت إلى 6 آلاف و500 فدان.

وأضاف أنه فور مشاهدة الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تم توجيه معدات الري لإزالة المخلفات، موضحًا أن المواطنين تنفق استثمارات كبيرة للحفاظ على الموارد المائية ولابد من المواطنين بأن يقوموا بالحفاظ عليها.

وأشار إلى أن هناك صعوبة في مراقبة 55 ألف كيلو ترع ومصارف، موضحًا أن هناك اجتماع مع كافة رؤساء الأحياء والمدن للتحذير من تكرار هذا المشهد مرة أخرى.

وأكد أنه سيتم توقيع بروتوكول للتعامل مع المخلفات وإزالتها حتى لا تصل إلى المجرى المائي، لافتًا إلى أنه سيتم إقامة سور على الترع المبطنة وفقًا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء لمنع إلقاء القمامة داخل الترع للحفاظ على المظهر الحضاري الذي تم الوصول إليه.

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