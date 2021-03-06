بيان من الحاجزين بمدينة الصحفيين بأكتوبر للمرشحين في الانتخابات

أعرب الصحفيون الحاجزيون بمدينة الصحفيين، عن استيائهم من رد فعل مجلس النقابة على المذكرة التي تقدموا بها للنقيب والمجلس ، يناشدون بإنجاز ملف مدينة الصحفيين بأكتوبر، مؤكدين أن الآمال بالنسبة لهم، جاءت مخبية وصادمة.





وأضاف الزملاء أن هذا الملف هو آخر اهتمامات النقيب واأضاء المجلس، في الوقت الذي يعطي فيه المجلس أولوية للانتخابات باستخدام ورقة المدينة.





وأكد عبده زعلوك امأمين عام رابطة مجلس مدينة الصحفيين المنتخب، إن مجلس 2019 قد ولى بكل وعوده التي ذهبت أدراج الرياح، ولم يتحقق منها شىء على أرض الواقع.





وأضاف: "نحن على بعد أيام من انتخابات 2021، كالعادة سنسمع تلك الوعود الزائفة، في الوقت الذي كنا نأمل فيه وضع حجر أساس المدينة، أو على الأقل الاتفاق مع إحدى شركات البناء".







