لميس الحديدي: 4 ملفات هامة أمام الرئيس السيسي في السودان









قالت الإعلامية لميس الحديدي إن عبارة "لن نقبل أي نهج يقوم على فرض الأمر الواقع" أهم عبارة ذكرها الرئيس عبدالفتاح السيسي في تصريحاته خلال زيارته التاريخية إلى السودان، والتي تعد الأولى منذ خلع نظام عمر البشير.





تابعت الحديدي في برنامجها "كلمة أخيرة" الذي تقدمه على قناة "ON"، مساء اليوم السبت: "الزيارة تأتي في توقيت مهم تواجه فيه كلتا الدولتين تحديات كبيرة بسبب إقدام إثيوبيا على خطوتها الثانية عبر مرحلة الملء الثاني بما يجعل التنسيق بين مصر والسودان أكبر في هذا الوقت الدقيق والحاسم كونها تحديات مشتركة تمثل أهمية قصوى".





واصلت: "هذه الزيارة مهمة جدًا في ضوء تحديات كبرى أولها سد النهضة على خلفية إعلان إثيوبيا بعد عقد كامل من مفاوضات سد النهضة إعتزامها المضي قدماً في عملية الملء الثاني بواقع 13 مليار متر مكعب ثم يأتي التحدي الثاني وهو التوترات على الحدود السودانية والاثيوبية ثم التحدي الثالث وهو الوضع الأمني والاقتصادي داخل السودان ثم التحدي الرابع وهو أمن البحر الأحمر والذي يشهد تدافع دولي بسفن عملاقة في الوقت الراهن".

أكدت الحديدي أن التنسيق الثنائي بين البلدين سيسهم إيجابيًا على نحو أكبر في المحادثات على المستوى الدولي، قائلة: "هذا التنسيق الثنائي يعكس موقف أقوى في المحادثات الدولية مقارنة بالجهود الفردية من قبل كل دولة على حدة حيث تكون أكثر قوة أمام العالم من حيث تنسيق المواقف وعدم فصل مشكلة السودان عن مصر من ناحية سد النهضة".



