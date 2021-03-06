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عاجل - فيتا كلوب يتعادل سريعًا أمام الأهلي من ضربة جزاء (فيديو)

السبت 06/مارس/2021 - 10:33 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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نجح فريق فيتا كلوب في إدراك التعادل في مرمى النادي الأهلي بالمباراة المقامة على ستاد القاهرة الدولي.

وفي الدقيقة 79 احتسب رضوان جيد ركلة جزاء لصالح فيتا كلوب بعد تدخل من عمرو السولية على مهاجم فيتا كلوب ليسددها تولينجا داخل الشباك معلنا هدف التعادل للضيوف.

ويتعادل الأهلي إيجابيا أمام ضيفه فيتا كلوب بهدفين لكل فريق في المباراة المقامة على ستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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