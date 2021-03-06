الصحفي علاء رضوان يبكي على الهواء بعد وفاة والدته و10 من أسرته في حادث الكريمات (فيديو)

طالب الصحفي علاء رضوان، بمحاسبة المسئول عن المتسبب في حادث الكريمات التي راح ضحيتها والدته و10 أشخاص من أسرته والتي وقعت مساء الجمعة.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، وهو يبكي أن أسرته كانت في طريقهم للعودة بعد دفن خالته، وتوفى 11 شخصا من عائلته في تلك الحادثة.



وطالب الصحفي علاء رضوان، بضرورة إيجاد حلول جذرية لسيارات النقل الثقيل التي تسير بسرعة جنونية على الطريق.



واختتم الصحفي علاء رضوان الذي فقد والدته و10 أشخاص من أسرته قائلا: «أين حق أسرتي التي فقدتها في حادث الكريمات».





