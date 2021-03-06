Advertisements

"شعبة الذهب": نعيش أقصى انخفاض للذهب و"اشتروا شبكة دلوقتي"

السبت 06/مارس/2021 - 10:50 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
أكد نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية، أن انخفاض الذهب خلال الفترة الأخيرة جاء لعدة أسباب، وان الصعود والانخفاض خلال الفترة الأخيرة بسبب أزمة كورونا والانتخابات الأمريكية وعدم الاستقرار، حيث إنه يتأثر بالأزمات ويرتفع في هذه الفترات، وكانت الحالة الاقتصادية متدهورة.

وأضاف "نجيب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أنه مع التوصل للقاح كورونا خلق طمئنية، والاقتصاد بدأ في النشاط، كما أن الأسهم الأمريكية بدأت في الارتفاع، مشيرًا إلى أن الذهب لن يستمر في الانخفاض، حيث إنه وصل لأدنى سعر له، قائلا "اللي عايز يشتري شبكة يشترى والأسبوع المقبل سيبدأ الذهب في الصعود".

وأوضح أن أسعار الذهب ستبدأ في الصعود مرة أخرى خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن الانخفاض لم يؤثر على السوق المصري بسبب الحالة الاقتصادية الضعيفة في مصر، موضحًا أن هناك مشغولات ذهبية جديدة وأنخفاض السعر سيجعل المواطنين مقبلين على شراء الذهب، مشيرًا إلى أن الاستثمار في الذهب يستثمر في الذهب الخام لأن ليس بها ضريبة، وهذا الوقت هو المناسب للاستثمار.

أخبار تهمك

بيان عاجل من إدارة الزمالك بعد السقوط ضد الترجي

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي ضد فيتا كلوب

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. باتشيكو يُعلن تشكيل الزمالك ضد الترجي التونسي

منذ حوالي 7 ساعات

لابورتا يخطط لضم نجم مانشستر سيتي من أجل ميسي

منذ نصف ساعة

عاجل.. إصابة الفنانة غادة عادل بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 8 دقيقة

تعرف على ترتيب مجموعة الأهلي بعد التعادل أمام فيتا كلوب

منذ أقل من ساعة

آخر تطورات إصابة هازارد

منذ ساعتين و 29 دقيقة

ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا بعد الخسارة ضد الترجي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك والترجي التونسي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - أول قرار من الزمالك ضد باتشيكو عقب الخسارة الفادحة ضد الترجي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا ضد لاعبي الفريق بعد السقوط أمام الترجي

منذ حوالي 4 ساعات

الرئيس السيسي يُصدًّق علي 3 مشروعات قوانين اليوم

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد التعادل أمام فيتا كلوب

منذ أقل من ساعة

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل مع فيتا كلوب

منذ 35 دقيقة

بيان ناري من إدارة الزمالك بعد هزيمة الترجي

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل.. تصرف مفاجيء من الأهلي لفك شفرة شباك فيتا كلوب

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:01 م

عاجل - أول قرار من الزمالك ضد باتشيكو عقب الخسارة الفادحة ضد الترجي

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد التعادل أمام فيتا كلوب

11:11 م

بيان عاجل من إدارة الزمالك بعد السقوط ضد الترجي

10:52 م

عاجل - الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا ضد لاعبي الفريق بعد السقوط أمام الترجي

08:03 م

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل مع فيتا كلوب

11:26 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات