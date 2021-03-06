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صاحب واقعة العثور على 14 مليون جنيه يكشف لحديث القاهرة كيف فوجئ بالمبلغ في حسابه البنكي (فيديو)

السبت 06/مارس/2021 - 10:54 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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أكد أحمد جاد الرب، المرشد السياحي الذي عثر على 14 مليون جنيه، أنه حصل على المبلغ من قبل إحدى شركات الترجمة التي يتعامل معها، وعثر على هذا المبلغ عن طريق الصدفة، حيث إن المكتب أرسل بالخطأ المبلغ، ولم يتأثر كثيرًا بالحصول على المبلغ ورد للشركة فورًا.

وأضاف "جاد الرب"، خلال مداخلة عبر "زووم"، ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن الشركة أرسلت له رسالة تعتذر عن الخطأ بأنهم أرسلوا رقم الفاتورة ولم يرسلوا المبلغ المستحق، مؤكد أنه فحص الحساب البنكي الخاص به للتعرف على وصول المبلغ الحساب الخاص به.

وأوضح أنه لم يحصل على أي نسبة مقابل إعادة المبلغ، مؤكدًا أن المكتب أرسل رسالة بخصم مبلغ الفاتورة من المبلغ الإجمالي وإعادة باقي المبلغ، مشيرًا إلى أن المبلغ مستمر في حسابه وينتظر موافقة محافظ البنك المركزي لإعادة المبلغ.

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